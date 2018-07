Helados dentro de casa: duras historias de quienes viven sin gas en invierno

“Estar acá adentro es como estar afuera. Por eso cada una hora le meto un tronquito, para que el fuego no se apague”, aseguró Daiana Linares, desde su precaria casa de madera y envuelta con nylon ubicada en la toma de la Isla 32, al sur de Roca. Hace dos años que ése es el lugar en donde vive junto a hijos Gael (10), Matías (8), Maxi (4) y ahora se sumó Dylan, que nació el lunes anterior. A media mañana, la mujer todavía sentía el cansancio de la noche. Maxi volaba de fiebre, el bebé tenía hambre y ella no podía olvidarse de la estufa, de alimentar el fuego pero no quemar tanto. “Es que el municipio me trae pero larga un humo con olor raro, tengo que comprar la leña y la verdad, no puedo”, se lamentó.

“Vivimos con la cuota alimentaria de ellos y el salario. La leña de álamo me sale $ 350 el bin, la de frutal es mejor pero es imposible, sale $ 600. Y con eso no estoy tantos días, una semana o 10 días como mucho”, explicó.