Segundo intento de desalojo de una mujer de 75 años en Bariloche: heridos y detenidos

Minutos antes de las 10 de este jueves, Julia Chávez, de 75 años, observaba con angustia el constante movimiento al otro lado de la reja de su casa en la calle Onelli, entre Rosales y Mascardi, al sur de Bariloche. La misma vivienda donde nació y crió a sus 10 hijos. Mientras tanto, Belén y Pablo, dos de sus hijos, se aferraban al portón de ingreso, junto a varios vecinos que acudieron para darles apoyo.

De pronto, diez policías de la Comisaría 28 con escudos se posicionaron en fila dispuestos a iniciar el operativo de desalojo. La gente comenzó a gritar. De un lado y del otro del portón, familiares y vecinos de Julia hacían fuerza para impedir el ingreso de los uniformados. La mujer también se encontraba entre ellos y fue arrastrada por los empujones y el forcejeo.

Desde el interior de la casa comenzaron a arrojar piedras y los policías arremetieron lanzando gas lacrimógeno a muy corta distancia. Hubo varias personas afectadas. Finalmente, lograron ingresar.

La policía detuvo a tres hombres, lo que enardeció aún más a los vecinos. “¡Vení a dar la cara, sin vergüenza!”, gritaban. El fiscal Facundo D´Apice comenzó a correr por la calle Onelli que, minutos después, fue cortada por la policía.

“Vinieron sin avisar. Cayeron antes de las ocho de la mañana, nos sorprendieron durmiendo con una orden de desalojo. Nunca nos dieron el derecho a réplica. Vinieron hasta los del Coer”, lamentó Julia, minutos antes del operativo, a diario RÍO NEGRO.

Hubo forcejeos en el intento por ingresar a la vivienda. Foto: Marcelo Martinez

“El desalojo se va a hacer”, manifestaba un jefe de la Policía a la gente que gritaba. Julia intervenía: “Yo no me voy a ir de mi casa. Me hicieron firmar algo que no se qué fue”. Belén, su hija, agregaba: “No vamos a dejar sola a mi mamá. De acá no nos vamos”.

Cuando los policías ingresaron al predio privado, un grupo acompañó a las autoridades del Poder Judicial hasta la casa, mientras otros cubrieron el ingreso para que nadie más pudieran entrar. Desde la vereda, Belén les gritaba que no tocaran a su madre. Uno de los jefes policiales intentaba calmarlos: “Tienen que hablar con el fiscal. Todo esto lo manda la justicia, no yo”.

Julia fue notificada del desalojo esta mañana a las 8 cuando estaba durmiendo. Foto: Marcelo Martinez

El procedimiento se dilató. Julia debió ser asistida por dos paramédicos porque recibió gas lacrimógeno en su rostro. Pero a la vez, dos de sus nietos, menores de edad, permanecían en la vivienda. “¡A los chicos no los tocan!, ¿eh?”, volvió a gritar Belén con desesperación.

Pablo, uno de los hijos de Julia, agradeció el acompañamiento de la gente el 29 de mayo pasado. Foto: archivo

Segundo intento de desalojo

El primer intento de desalojo tuvo lugar el 29 de mayo pasado. En ese momento, muchísima gente se congregó en la vivienda de Julia para impedir el procedimiento. Esta vez, en cambio, no hubo aviso, por lo tanto la medida sorprendió a todos.

“La casa de Julia no se vende, no se entrega. Se defiende”, decía uno de los carteles que levantaba la gente, en esa oportunidad. El conflicto por ese predio se remonta a la década del 90, aunque la familia Chávez vive en ese lugar desde 1936. Julia heredó esa casa de su padre que, a su vez, la heredó del suyo.

Hubo tres detenciones. Foto: Marcelo Martinez

La mujer tuvo diez hijos. En 1992, una de las niñas murió. “No teníamos recursos para solventar el sepelio y, como asistíamos mucho a la parroquia Santo Cristo, una familia de la comunidad salesiana se acercó a mi mamá para ofrecerle ayuda para pagar los gastos del velatorio. A la vez, el matrimonio le propuso alquilarle la parte de adelante de la propiedad para vender piedra laja”, contó Belén, allá por mayo.

Comentó que “con la excusa de pedir la habilitación comercial, le pidieron a Julia que firme un papel y, sin darse cuenta, transfirió la propiedad”.

En mayo, se suspendió esa medida de desalojo. En esta ocasión, se llevó a cabo un nuevo procedimiento. “La causa está firme”, informaron desde el Poder Judicial de Bariloche. “En 2023, fue la sentencia en primera instancia del Juzgado Civil 1, a cargo de Mariano Castro. La demandante reclamó la restitución del inmueble, presentando las escrituras a su nombre. La contraparte, a su vez, no presentó nada. No respondió a la demanda”, explicaron fuentes judiciales.

La policía arrojó gas lacrimógeno a la gente que impedía el ingreso a la vivienda. Julia debió ser asistida por dos paramédicos. Foto: Marcelo Martinez

“La contraparte -añadieron- presentó un recurso que fue rechazado por la Cámara de Apelaciones que, de esta forma, confirmó la sentencia del Juzgado Civil en noviembre de 2024. Por eso, la sentencia ordena la restitución del inmueble, caso contrario se iniciaba el desalojo forzoso. Se fijó una primera fecha en mayo que no se concretó”.

Desde la Policía de Río Negro, informaron que, en un primer momento, el operativo iba a ser llevado a cabo por agentes de la Comisaría 28. «Al llegar, vieron una cadena en el ingreso, menores y familias y pusieron en conocimiento al fiscal D´Apice que solicitó la presencia del Coer. Ellos detuvieron a tres personas por resistencia y atentado a la autoridad ya que hubo policías que resultaron heridos», manifestaron.

A las 13, el desalojo no se había concretado ya que se llegó a un acuerdo entre las partes para postergar la medida por 30 días.