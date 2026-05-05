Joven asesinado en Cervantes: se entregó en Roca uno de los sospechosos de dispararle desde una moto

Homicidio de Santiago Drinovac: se entregó uno de los sospechosos en General Roca

En un giro clave para la resolución del crimen que conmocionó a Cervantes la semana pasada, uno de los presuntos autores del asesinato de Santiago Drinovac se entregó ante la justicia en las últimas horas.

El sospechoso se presentó voluntariamente en la sede de la Brigada de Investigaciones de General Roca, acompañado por su abogado particular. Fuentes policiales confirmaron a Diario Río Negro, que el individuo sería uno de los dos hombres que circulaban en la motocicleta desde la cual se efectuaron los disparos que terminaron con la vida del joven de 19 años.

El hecho

El brutal ataque ocurrió el pasado jueves 30 de abril, minutos después de las 16:00, en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y René Favaloro, en la localidad de Cervantes.

De acuerdo con la reconstrucción del caso dos personas a bordo de una moto interceptaron a Drinovac y abrieron fuego sin mediar palabra.

La víctima recibió un impacto de bala y quedó tendida en la vía pública. Fue trasladada de urgencia al hospital de Roca, donde falleció a los pocos minutos de ingresar debido a la gravedad de la lesión.

Desde el inicio, la fiscalía trabajó sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas vinculado a un conflicto de drogas.



Avances en la causa

Tras el ataque, el Gabinete de Criminalística y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales iniciaron una intensa búsqueda de los responsables, quienes ya habían sido identificados preliminarmente.

«La presión de los operativos y el cerco policial habrían motivado al sospechoso a presentarse en la unidad de investigaciones», relataron fuentes cercanas a la causa.

Con la entrega, la Justicia busca determinar quién de los dos ocupantes del vehículo fue el autor material de los disparos.