Jóvenes, feministas y universitarias

“Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica”. Así comienza el manifiesto de 1918, gestado en Córdoba, que reivindicaba la democratización de la universidad, en un espacio público masculinizado. A cien años de la reforma son las estudiantes las que tienen activa participación política y traen consigo una nueva agenda. El presente es feminista y llegó a las aulas.

En la Universidad Nacional del Comahue hay un amplio abanico de centros de estudiantes presididos por mujeres de las más diversas agrupaciones. Economía, Medicina, Agrarias, Humanidades y Ciencias del Ambiente son algunos de ellos. La lista incluye también Turismo, Ingeniería, y Derecho y Ciencias Sociales.

“Esto se lo debemos al dinamismo del movimiento de mujeres, el crecimiento, la organización, no sólo a nivel nacional sino internacional. Vos podés ser una presidenta mujer, podés ocupar estos lugares, pero si no tenés una política de género es algo vacío. Si no peleás por el aborto legal, por los femicidios, los travesticidios, las víctimas de violencia de género no hacés nada. Tu rol termina siendo meramente representativo”, asegura Ximena Meza Arroyo de Humanidades.

Es la única que compitió por un puesto por fuera de la universidad: fue candidata a diputada nacional en las últimas elecciones por Nueva Izquierda.

Para Salomé Inostroza, de Economía, esto coincide con un clima de época. “El momento que estamos como país conlleva la cuestión de la paridad de género. Tratamos por lo menos cuando armamos las listas de intercalar hombre/mujer”, afirma. Ana Ruiz Rojas, de Ciencias del Ambiente y la Salud, considera que “estamos en un auge donde las mujeres ya empiezan a asumir el rol de protagonista. Empezamos a liderar. Hoy en día para mí es re lindo poder participar de estos espacios”.

El investigador del Conicet Rafael Blanco identifica cuatro momentos paradigmáticos en la participación de las mujeres en la vida universitaria en el siglo XXI. El primero es pos crisis 2001, al que describe como, “el desplazamiento de las agrupaciones políticas tradicionales y una renovación de las agendas”. El segundo es durante el kirchnerismo: “se empieza a cuestionar la palabra pública y hay un auge de que haya presidentas mujeres, los centros de estudiantes empiezan a tener secretarías de género”.

El tercer momento está marcado por la movilización del #NiUnaMenos en 2015. “Lo que pone en escena ya no es la representación sino la cuestión de las violencias. Aparecen los protocolos, que Comahue fue una de las primeras en tenerlo. Se visibilizan las violencias en el ámbito universitario y tocando la cotidianidad: violencias, aborto, sexismo”, señala Blanco.

Justamente Paz Bedacarratz asumió su cargo en Medicina, luego de que su antecesor fuera denunciado por abusar sexualmente de una compañera. “Sentimos que era necesario que haya un centro de estudiantes feminista. Yo creo que hoy en día estamos más visualizadas por el hecho de las conquistas ganadas, entiendo que somos mayoría las mujeres militantes porque somos las que más sufrimos el sometimiento”, explica.

“Es muy importante la sororidad para el fortalecimiento de los lazos, porque hay una fuerte corriente machista. Te pasa que estás hablando y te pisan la palabra, por ejemplo, o hay compañeros que vuelven a decir lo que vos dijiste. Parece que si sale de la boca de un varón realmente es así y si vos lo decís no, todas esas cosas nosotros las hemos tratado de trabajar. Los compañeros varones, por más que nos apoyen o quieran saber, nunca van a llegar a sentirlo como una compañera mujer que lo vive día a día y que sabe lo que se siente”, indica Catherin Davies de Agrarias.

En lo que todas coinciden es que es necesario avanzar en las currículas de las carreras. Este es el cuarto momento que localiza Blanco, el de la transversalización del enfoque de género y diversidad en la formación de grado y posgrado: “estamos conmemorando los cien años de la reforma universitaria y una de las consignas que hay es que la segunda reforma universitaria tiene que ser feminista. Esa es una consigna de las agrupaciones estudiantiles y parte de esa nueva reforma universitaria tiene que ver con trastocar los planes de estudio. Es interesante que esta es una demanda de las ciencias sociales, pero también de las ciencias exactas. Está viendo desde abajo una demanda de los estudiantes y desde arriba empieza a haber respuestas institucionales de las universidades”.