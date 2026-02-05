La ANMAT prohibió marcas de alisados, keratina y perfumes «de autor»: la lista completa de los productos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó este jueves una fuerte advertencia a los consumidores tras prohibir la comercialización de una serie de productos de cosmética y perfumería que se vendían de manera ilegal. A través de cinco disposiciones publicadas en el Boletín Oficial (de la 227 a la 234/2026), el organismo sacó del mercado artículos de cinco firmas.

Dentro del aviso, las autoridades advirtieron que la falta de inscripción de los productos derivaba en un potencial riesgo para los usuarios, ya que “No es posible conocer su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable”. Según cita el Boletín.

Por este motivo, las autoridades gestionaron la baja de todas las publicaciones en internet de los productos, rastreando sitios web donde se sigan comercializando de forma clandestina y evitando la distribución a locales o supermercados.

Las empresas limitadas para la venta de sus productos son:

Shine Hair

Zentidos

Química C.E.A

Química El Regreso S. R. L.

Mumytalooks”.

Alisados y «Botox»: el peligro del formol

El caso más grave reportado es el de la marca Shine Hair. La ANMAT prohibió toda su línea de productos tras detectar que se vendían por internet sin control. La preocupación central es la posible presencia de formol no declarado, una sustancia tóxica que puede causar desde irritación en ojos y piel hasta cuadros respiratorios graves.

Los productos de esta marca que ya no deben usarse son:

Biotina y células madres vegetales.

Crema ácida extra hidratación.

Nutriplex hialurónico.

Keratina líquida y Bottox.

Shampoos y acondicionadores «extra ácidos».

Prohibición de productos para el pelo y perfume: las causas

Una vez revelada la falta de registros en su composición, las autoridades alertaron por la posibilidad de que contuviera formol en su receta. Entre las consecuencias que podrían generar, mencionaron que los principales daños que deja en las personas son: Irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y ojos, lagrimeo, irritación de la garganta y nariz, tos y sensibilización del tracto respiratorio

En la investigación del Shampoo Plex Premium, se comprobó que los datos de rotulado eran engañosos, ya que el laboratorio declarado como fabricante fue dado de baja años atrás y actualmente no cuenta con habilitación.

Para la marca Zentidos, la investigación reveló que sus productos no estaban inscriptos bajo ninguna licencia legal y no contaban con los datos identificatorios correspondientes como los datos de origen ni calidad de los componentes.

En los registros de Química C. E. A. y Química El Regreso S. R. L, ambos presentaron irregularidades en los registros. La primera de ellas no contaba con una inscripción formal ante el organismo y la segunda lanzó al mercado un jabón líquido sin registro.