La casa a tu favor: cómo organizarla para que “descomprima” tu vida, según una experta en orden

«La casa descomprime” dice Mona Chollet en su libro “En Casa”. Creo que la organización tiene todo que ver con esta frase, porque disfrutamos de nuestra casa siempre y cuando nos haga la vida más simple, nos ayude a mantener el orden con pequeños gestos y nos invite a usarla, a veces solos, otras veces en compañía, para disfrutar de sus espacios. Porque de eso se trata, de que usemos la casa a nuestro favor para facilitarnos el día a día.

Ordenar la casa: una forma de vivir, no una meta de perfección

La organización de espacios tomó mucho impulso a nivel mundial luego de la pandemia. Pasamos tantas horas en nuestra casa, que necesitábamos verla bien, armoniosa, liviana y linda. Hay muchísimas formas de organizar una casa y cada persona necesita la propia, pero podemos destacar algunos conceptos generales:

Pensá al orden como una forma de vivir, no como una meta de perfección. Editá tu sistema todas las veces que quieras hasta que se sienta propio y sencillo. Podés tener referencias, pero no caigas en frustraciones por querer tener la casa como la de alguien más. Como el orden se contagia, aprovechá la motivación de ver un espacio organizado para poder hacer lo mismo con el resto y vivir más en equilibrio.



Si nunca le habías prestado tanta atención al orden y querés ponerlo en práctica, te sugiero que empieces por un espacio alcanzable. Un sector chico de tu casa que no te represente un desafío emocional. El baño suele ser un buen punto de partida, ya que tirar a la basura un medicamento vencido, no conlleva una decisión muy pensada. Luego, podés seguir organizando lugares más grandes y complejos.

El descarte es parte de la organización. Se siente liberador sacar cosas que están en nuestra casa hace años porque sí. Te aconsejo que mires con ojos más críticos esa cartera que usaste solo una vez o ese objeto que tenés en el living y nunca te convenció. No es cuestión de tirar sin pensar, antes de descartar algo preguntate por qué lo guardás. “Por las dudas, porque fue un regalo, porque me salió caro, porque me da lástima o porque no sé dónde ponerlo”, son respuestas que indican que eso está listo para salir de tu casa.

Para que el orden dure, hay que comprometerse con el proceso. Muchas veces confundimos organizar con acomodar y despejar superficies, pero la organización no es magia y requiere de hábitos de orden diarios. Por ejemplo, tener un lugar donde dejar las llaves, el bolso y el abrigo cuando llegamos de la calle. Este simple soporte, que puede ser un perchero, un mueble recibidor o lo que cada una quiera, ayuda a que el desorden no entre.

En caso de que no puedas sola, animate a contactar a una organizadora profesional, que va a poder ayudarte y acompañarte en este proceso. Es totalmente personalizado y busca que puedas mantener el orden de tus espacios con tareas breves. Sin dudas es una inversión muy inteligente para vivir mejor.