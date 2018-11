La escuela rural de Oro que nació antes de que se funde la localidad

Bibiana se desespera por contar que a primera hora de la mañana recibe 60 besos, todos los días, de lunes a viernes. “A la tarde no, porque los chicos se van apurados, pero cuando llegan uno por uno vienen y nos da un beso”, cuenta con orgullo una de las docentes de la escuela 40 de Fernández Oro. Ese un ritual que hay en colegio Rural de nivel inicial y primario. El transporte llega con unos 60 niños que saludan con un beso a cada uno de los maestros. Hoy la escuela protegida por cientos de álamos cumple 100 años de vida. Cuando Fernández Oro se fundó en 1931 la escuela ya tenía 13 años funcionando y varias camadas de egresados. El colegio rural que no solo resiste el paso del tiempo sino que desdobla su apuesta en mejorar su calidad de servicio y ampliar su currícula, fue de alguna manera impulsor de fundación de la ciudad. Fue la primera institución y mucha gente se asentó cerca de ese lugar. El colegio que funciona allí desde hace 48 años cuando la comunidad educativa consiguió el edificio propio está ubicado a 300 metros de la Ruta 22 a la altura de uno de los derivadores de la obra nueva. Antiguamente funcionaba en frente, en una chacra que alquilaban. “La creación de la escuela es la antesala de la fundación de Fernández Oro. En ese época ya había muchas familias que se radicaban en el Paraje donde hoy es Oro”, explicó Fernanda Toranza, directora del establecimiento. Pocos años después de fundó el club Fernández Oro que también fue anterior a la ciudad. “El club se fundó años más tarde y se llamaba Despertar en un primer momento, también comenzó a funcionar en esta escuela. Luego adquirió el nombre actual”, detalló Jorge Bustingorry uno de los docentes más antiguos del colegio. La Escuela 40 es de jornada extendida para los alumnos de primaria tiene un comedor donde los niños de nivel inicial desayunan y los de primaria almuerzan. “L que se ve en un escuela rural es la calidad humana, no es que uno desmerezca otras escuelas, pero acá se ve mucha calidad humana acompañamiento de familia también se ven muchas familias por eso es importante los colegios con horario extendido porque los chicos pasan muchas horas acá y se contiene y es muy importante lo que brinda la institución”, relató Toranza. El colegio logró su edificio propio en 1971 como todo lo que se logra en ese espacio fue con apoyo de los padres. “Mucho que ver en esto tienen los padres que apoyan constantemente los reclamos que tenemos acá que son mucho”, aseguró la directora. Ese predio se logró gracias al apoyo de la comunidad educativa y de algunos chacareros que donaron tierras para que pueda funcionar. Hoy el colegio tiene una matricula de 200 chicos entre los dos niveles y se esperan que crezca el año que viene. Se suspendió el festejo Hoy esta previsto el festejo en pero por el alerta meteorológico se decidió suspenderlo provisoriamente porque por la cantidad de personas se iba a realizar en el patio del colegio. Durante varias semanas y a contrarreloj la comunidad educativa estuvo trabajando para el gran festejo, pero deberá esperar.

Críticas a la falta de políticas educativas

Desde que la escuela comenzó a funcionar con jornada extendida, en 2010, los docentes aseguran que poco se hizo en materia de infraestructura y de recursos para la escuela. Este año finalizó la obra de dos aulas nuevas, pero según cuentan los docentes falta un montón de obras que prometieron.

Bustingorry contó una anécdota del día que se inauguraron las aulas: “en 2010 cuando se inaugura la jornada extendida traen una serie de sillas para las autoridades. Pensábamos que iba a quedar como parte del mobiliario nuevo, pero terminó el auto y se las llevaron”.

Después de muchos reclamos, el año pasado, el 3 de abril, hubo una manifestación por parte de la comunidad educativa con corte de la ruta 22 y al poco tiempo comenzaron las obras. “Yo como directiva no estoy de acuerdo con los cortes. No entiendo porque llegar a esa instancia. Al mediodía llamaron de Viedma para que es levantar y comenzaron con la obra. Eso da bronca”, reveló Toranza. En el 2015 salió una publicación con varias obras para el colegio que no se hicieron como el SUM, baños y una cocina entre otras.

El festejo que estaba previsto para hoy se suspendió por el alerta meteorológico. La escuela rural no cuenta con SUM y el festejo iba a ser al aire libre.

