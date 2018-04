La fusión sin fin

P- ¿Quién sos, Zezé?

R- Comencé a tocar y cantar a los 4 o 5 años de la mano de mi padre, quien me enseñó los primeros acordes. A los 9 hice mi primera canción: la canté en la escuela (risas). A los 12 armé mi primera banda punk: Sin Cadenas. Ese proyecto duró hasta el 98. Luego cambié mi forma de componer y me fui para el lado del metal, empecé a estudiar y eso me llevó a conocer el jazz y el jazz fusión y comencé a tocar ese género. Así nació Zezé Trío en principio, que luego derivó a Zezé Tribu. Nuestras primeras músicas fueron de jazz fusión con pequeños tintes de funk. Esto fue en el 2003. Paralelamente, junto a Claudio Herrera y más tarde junto con Lucas Cocio armamos Vasta Rabia, banda de rock. Comenzamos a girar mucho y además de los escenarios patagónicos también tocábamos mucho en Buenos Aires. Zezé Tribu cambió entonces hacia el funk canción y encontré una nueva forma de componer y encarar un género no muy caminado.

P- Siempre te asocié al funk, ¿qué más hay en Zezé?

R- Tocando punk llegué al rock, luego al metal. Estas músicas me pidieron más técnica y empecé a estudiar teoría, y esto me llevó al jazz, al bossa. Tuve una vuelta por el folklore fusión.

P- ¿Existe alguien en especial con quien te gustaría compartir escenario?

R- Primero y siempre, con mis amigos y amigas. Me encantaría tocar con Bootsy Collins, con Cory Henry, con Hugo y Fran Fattorusso, (Rubén) Rada...

P- ¿Te sentís acotado en la región para pensar en numerosos públicos?

R- Hace varios años, mi amigo y compañero de música Gustavo Giannini me dijo: “Tenemos que crear un circuito acá en el Valle y en el interior, hasta que un día sea como el de las grandes ciudades...”. Creo que hemos aportado ese granito de arena para poder salir a tocar; en mi caso poder ganar el pan haciendo lo que más me gusta. No sé si es pequeño, creo que si seguimos (todas las bandas) alimentando el circuito, un día puede ser grande. Mi música tiene olor a valle.

P- ¿En qué proyectos musicales estás inmerso hoy?

R- Estoy tocando con The Trío junto a Gustavo Giannini y Negro Farías. Mezclamos nuestras canciones con covers versionados. También con Zezé Tribu y Vasta Rabia que está en plena grabación de un nuevo disco.