Lento avance en la ley que regula el uso del cannabis medicinal

Mariana Lucero, Salud Pública de Río Negro

Capacitación para médicos en Cipolletti

La Jornada se llamó “Cannabis medicinal y sus aplicaciones terapéuticas”.

Se realizó ayer en el auditorio del hospital Pedro Moguillansky.

Participaron profesionales de la salud de todo el Alto Valle.

La actividad fue dictada por médicos del Incamed (Investigación de Cannabis Medicinal).

El principal reclamo es que se permita el autocultivo

“Que haya un estudio en la Argentina es un paso muy pequeño por el hecho de que (para efectuarlo) los aceites (de cannabis) se importarían. Es pequeño, además, por no fomentar el cultivo y por no utilizar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Y por la falta de presupuesto nacional para investigación para todas las extensiones universitarias que tenemos a nivel país. Pero, en definitiva, es un buen avance”.

El desafío de recurrir a la Justicia para acceder al tratamiento

Joaquín es un niño rionegrino, de siete años, que tiene síndrome de Tourette y que reconoce al cannabis como la planta que le da su medicina. Su abuelo y médico legista, Gabriel Navarro, recordó la lucha y el acompañamiento que tuvieron a lo largo de los últimos meses. Luego de presentar un Recurso de Amparo, la Justicia falló a favor de Joaquín ya que obligó al Estado a permitir el autocultivo y proveer el aceite para su tratamiento.

“Si tenés que involucrar a la Justicia o tenés que solicitar

un recurso de amparo ya la

ley dejó de servir. Es mínimamente restrictiva, complica burocráticamente todo el acceso al único aceite que se permite acceder y por otro lado no genera la posibilidad de hacer investigación que dice la ley”, expresó Gabriel en diálogo con Río Negro.

Según remarcó, el presupuesto de este año, destinado para la investigación científica del cannabis, no supera los 400.000 pesos siendo que los únicos organismos habilitados para lograrlo son el Conicet y el INTA. “Qué se puede hacer con ese monto?”, se preguntó. En relación a esto, remarcó que las universidades y médicos son quienes se involucran debido a que se ven obligados a tener una respuesta para los pacientes.

La imperiosa necesidad de conocimiento

Las médicas y trabajadoras de Salud Pública, María Luz Riera y Mariana Lucero, remarcaron la importancia de contar con información para tener conocimiento en la temática.

“Me cuesta mucho estar a la altura de la circunstancias de mis pacientes porque si me cuentan que usan aceite por algún trastorno de dolor crónico, la verdad no tengo qué contestarles porque no tengo capacitación y porque desconozco qué tipos de aceite existen, cuáles son sus procedencias y si está bien o mal. Como médica general trato de escuchar y acompañar pero no tengo herramientas”, explicó Riera.

Lucero indicó que no tuvieron asesoramiento legal que informe sobre la 27350, o qué obligaciones tienen como personal de salud con aquellos pacientes que utilizan el cannabis con fines medicinales.

“Me pasa con la gente tienen más conocimiento que yo (...) vamos por detrás de ellos”, remarcó.

En relación a esto, ambas indicaron que el problema es no poder prevenir algunos efectos que –el paciente– no quieren tener o conocer las interacciones de los aceites con los medicamentos.

“Sé que hay muchos pacientes más de lo que sabemos porque no los dicen. El que tiene mucha confianza con uno quizás lo cuenta, pero creo que hay mucha gente que lo usa y no lo quiere contar por temor (...) en los últimos días me puse a recopilar información para poder conocer un poquito más, básicamente porque los pacientes compran aceites y hacen consultas. La gente se va a animar a hablar un poco más cuando desde las instituciones públicas sobre de salud nos animemos a hablar”, agregó Lucero.