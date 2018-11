La lucha de una roquense por tener un hijo con su marido en estado vegetativo

Un accidente de tránsito ocurrido en el 2009 dejó a J. en estado de “hemiplejía y conciencia mínima”. Ante la incapacidad total, su esposa fue declarada su representante legal. Desde entonces, ella lo cuidó, construyó una casa en Roca adaptada a todas sus necesidades y ratificó día tras día su compromiso con la persona que eligió para compartir su vida. Pero lo que también buscó fue concretar el deseo que tuvieron desde mucho antes del accidente: tener un hijo. Y así fue como comenzó una larga historia, que provocó un profundo debate en la Justicia, porque después de dos fallos favorables, el Superior Tribunal de Justicia revocó la autorización que la mujer había conseguido para realizar una microcirugía “con el fin de crioconservar sus espermatozoides y analizar su aptitud para una hipotética futura procreación”. ¿Cómo se puede reconstruir la voluntad de una persona que está imposibilitada de comunicarse de manera permanente? ¿hasta qué punto puede otra persona decidir sobre su cuerpo o sobre su proyecto de vida? ¿cómo compatibilizar la dignidad humana y la bioética con las puertas que va abriendo la ciencia médica? Esos fueron algunos de los interrogantes que abordó el máximo tribunal rionegrino en la sentencia que, por mayoría, resolvió que no puede suplantarse por otros medios la expresa voluntad de ser padre del hombre, que se encuentra en estado vegetativo desde hace nueve años. De acuerdo a la información que surge del expediente, J. y su esposa habían atravesado, antes de 2009, varios embarazos frustrados y ninguno tiene hijos anteriores a esa unión. Años después del accidente la mujer solicitó en el Juzgado de Familia 16 de Roca una autorización judicial para realizar una microcirugía en el cuerpo de su marido. La jueza de primera instancia, Moira Revsin, en un fallo que luego fue confirmado por la Cámara de Apelaciones en los Civil, autorizó “la realización de un mapeo testicular por microcirugía al Sr. J. con el fin de crioconservar sus espermatozoides y analizar su aptitud para una hipotética futura procreación”. Esa sentencia dejó en claro que la decisión se limitaba a la obtención del esperma, pues “una eventual fecundación de su esposa con esos espermatozoides sólo podría realizarse luego de una nueva orden judicial en tal sentido”. Pero a instancias de la defensora de Menores e Incapaces, Elizabeth Quesada, quien intervino como representante judicial del hombre en el proceso, el caso llegó al STJ mediante un recurso de casación. En el escrito se solicitó que se revoquen las sentencias iniciales y se deniegue la autorización pedida por la mujer. El juzgado de Familia y la Cámara habían tenido por “reconstruida la voluntad procreacional del Sr. J.” a través de los testimonios de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes “fueron contestes al afirmar que su personalidad, percepción de la vida y ganas de formar una familia junto con su esposa, hubiera estado completamente de acuerdo con someterse al tratamiento de fertilización”. Sin embargo, ante el STJ la defensora General del Poder Judicial propuso revocar la autorización concedida, dictaminando que “más allá del amor y de los cuidados que le prodiga su esposa a J., (...) no se encuentran reunidos los principios bioéticos que permitan conformar el consentimiento informado” del hombre para iniciar un proceso de reproducción asistida. El STJ dictó finalmente una sentencia que revocó el permiso para la microcirugía, invocando como principales fundamentos la dignidad humana de J. y la imposibilidad jurídica de “reconstruir” su voluntad de procrear. El fallo tuvo los votos coincidentes de los jueces Liliana Piccinini, Enrique Mansilla y Sergio Barotto, y la abstención de Ricardo Apcarián. La jueza Adriana Zaratiegui votó en disidencia y respaldó lo resuelto por los jueces de primera y segunda instancia. El caso fue resuelto a principios de este año, pero tomó estado público días atrás, por la presentación de un funcionario judicial en un congreso. Según pudo conocer este diario, el fallo quedó firme porque finalmente no hubo recurso extraordinario federal para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sergio Barotto

Juez del STJ

Coincidió en que no corresponde aplicar el precedente “Diez” de la CSJN por no existir “analogía sustancial” entre ambos casos y recalcó que “la voluntad procreacional debe resultar expresa y actual, y no es susceptible de reconstrucción ni puede presuponerse o intuirse”.

“Tengo para mí que autorizar la extracción de esperma del cuerpo del Sr. J. sin su consentimiento libre, expreso y actual, para intentar con esa muestras crear un niño/a, resultaría un actuar con heterodeshumanización –en palabras de la Dra. María Luisa Pfeiffer– y ello implicaría (...) afectar gravemente la dignidad de la persona. No puede ser utilizada la humanidad de quien, postrado, no ha expresado su voluntad al respecto, como tampoco es posible presumirla válidamente, ni para posibilitar el embarazo de una mujer ni para ningún otro propósito”, sostuvo.

“Sin expresión de voluntad que confirme previamente la realización del acto médico necesario, el extraer espermatozoides del cuerpo de un hombre lo convierte en un mero instrumento de la cadena biológica de generación de un nuevo ser y la persona humana afectada será así tratada indignamente, por habérsela ‘cosificado’”, señaló el magistrado.

Adriana Zaratiegui

Jueza del STJ

En su voto en disidencia propuso confirmar la autorización otorgada. Afirmó que la esposa, como curadora judicial del Sr. J., sólo pidió permiso para realizar un mapeo y biopsia testicular, sin anticipar intención alguna de utilizar para la procreación el material genético que eventualmente se obtenga. Por lo que “las disquisiciones realizadas en torno a los requisitos exigidos para la configuración de la voluntad procreacional (...) exceden el marco de conocimiento traído a debate, esto es (...), el objeto del proceso”.

Por otra parte, sí consideró aplicable la doctrina de la Corte pues “en ambos casos, más allá de los derechos constitucionales en juego, la cuestión central en debate refiere a cómo se reconstruye la voluntad del paciente para ‘actos médicos’ en el supuesto en que la persona se encuentra incapacitada o imposibilitada de expresar su consentimiento informado”.

Argumentó que no hay impedimento expreso en la ley para que la esposa brinde el consentimiento para esta práctica, por lo que la “falta de previsión claramente no puede conducir a una respuesta negativa a la producción del acto médico, pues ello implicaría la desatención del paciente, con la consecuente afectación de su derecho a la salud”.

La jueza concluyó que “las sentencias impugnadas no sólo han respetado el derecho a la autonomía personal y autodeterminación del Sr. J. (...) sino que también coadyuvan a garantizar el derecho a ser padre, especialmente, los derechos reproductivos, reconocidos como un derecho humano fundamental”, sin perjuicio de que la voluntad procreacional de J. deba ser acreditada en otro proceso judicial, tal como prevé el fallo de primera instancia.

También sostuvo Zaratiegui que autorizar la práctica no implicaría “cosificar” al Sr. J. sino, por el contrario, “reconocer su condición de sujeto de derechos al permitir la reconstrucción de su decisión”. “Aceptar que no puede expresarse de ningún modo implica, en la práctica, conducirlo a la inexistencia”, sostuvo.

Liliana Piccinini

Jueza del STJ

En su voto rector declaró “inaplicable por analogía” el paradigmático precedente “Diez” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en 2015, referido a la reconstrucción del consentimiento informado para ejercer el derecho a la muerte digna de quien padecía un estado vegetativo persistente. La Corte dijo entonces que “quienes pueden trasmitir el consentimiento informado del paciente (en aquel caso fueron sus hermanas y curadoras) no actúan a partir de sus convicciones propias sino dando testimonio de la voluntad de éste”. “Es decir que no deciden ni ‘en el lugar’ del paciente ni ‘por’ el paciente, sino comunicando su voluntad”, apuntó la jueza.

En el caso rionegrino, en cambio, lo que está en juego es “la voluntad de procreación del Sr. J. (...) donde cobra importancia específica el consentimiento informado en las técnicas de reproducción humana asistida”. Aplicando el art. 59 del Código Civil y Comercial de la Nación, la jueza Piccinini concluyó que en la situación de J. sólo estaría permitido a terceras personas prestar ese consentimiento cuando exista una “situación de emergencia, riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida y su salud”, sin que se cumpla ese requisito en el caso que se analiza porque “estamos ante una práctica médica explorativa”.

“Los estudios que aquí pretenden realizarse no benefician al Sr. J., no se trata de una cuestión de vida o muerte respecto de su persona. Su voluntad no es susceptible de ser reconstruida dado que no pueden reunirse los principios bioéticos para la conformación de un consentimiento actual, fruto de su autonomía. No puede suponerse, barruntarse o intuirse que alguien tiene el deseo de ser padre”, sostuvo la jueza.

También advirtió que la voluntad procreacional es “la columna vertebral de la filiación derivada de las técnicas de reproducción humana asistida”, por lo que ese consentimiento “debe ser previo, informado y libre” y debe mantenerse expresamente a lo largo de todo el tratamiento, debiendo “prestarse antes de cada práctica o procedimiento médico, sin que pueda en manera alguna reeditarse ni darse por supuesta” la voluntad inicial.

De esa forma queda resguardado el “derecho esencial a la libertad, en este caso la libertad reproductiva, entendida como un aspecto del libre desarrollo de la personalidad”, culminó.

Enrique Mansilla

Juez del STJ

Enfatizó en que la voluntad de procrear debe ser “actual” y que los testimonio recabados “ilustran sobre la voluntad de tener un hijo y formar una familia del Sr. J., pero en otra etapa y otras circunstancias de su vida, totalmente diferentes a la que le toca transitar hoy”. “No puede recrearse entonces esa voluntad a la luz de una situación claramente distinta a la que tenía cuando manifestó esos deseos o su desazón cuando los embarazos no prosperaban. Entonces, tampoco puede sostenerse –de modo convincente– que ese sigue siendo el plan de vida personal y familiar del Sr. J., frente al lugar donde hoy lo puso el destino”, dijo.

“No resulta fácil dar esta respuesta para quien

–seguramente con mucho amor conyugal y enorme generosidad– persiste en lograr el proyecto que imaginaron juntos, pero hoy nos toca dirimir un conflicto entre las ansias de concretarlo de la peticionante y los derechos personalísimos de quien no está en condiciones de pronunciarse. Y frente a la duda que pudiere surgirnos, debemos inclinarnos por no invadirlo. Lo entendemos como nuestro deber”, opinó.

La titular del Juzgado de Familia N° 16 y los jueces de la Cámara Civil de Apelaciones habían habilitado la práctica requerida por la mujer.

En esas instancias previas se consideraró acreditado el deseo del hombre de formar una familia junto con su esposa.

