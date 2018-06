Las cuatro hipótesis de lo que pudo pasarle a Yanina Torres cerca del río

¿Se fue por su cuenta?

● ¿Por qué no llamó a ningún familiar ni amigos?

●¿Por qué dejó a sus hijos? Shaira (4 años) y Agustín (13 años)

●¿Por qué no quiere que la encuentren?

●¿De quién se esconde?

●¿Por qué no usa su teléfono celular?

●¿Por qué le dijo a su pareja a las 10:28 que estaba por tomar un colectivo hacia el centro cuando en realidad ya estaba en la zona del río?



¿Fue víctima de algún ataque?

●Si a Yanina la tienen secuestrada, ¿por qué todavía no pidieron que se pague un rescate?

●¿Por qué le dijo a su pareja que iba a dos entrevistas de trabajo que no existían?●¿Por qué no aparecen testigos que hayan visto algún movimiento “raro” en la zona de la Asociación Española?



