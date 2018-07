Las Grutas: más de cien vecinos esperan obras que pagaron y nunca se hicieron

“Son varias las esquinas. Es un tema de vieja data. Cuando asumimos como junta vecinal incluso recogimos el reclamo de vecinos que habían pagado y estaban a la espera. Lo hablamos con el delegado local (Guillermo March) y él nos reconoció que tampoco comprendía la demora. Lo cierto es que las obras no están hechas” explicó Rosana Tomassini, la titular de la junta del sector.

El tiempo pasó y, tras la asunción del actual intendente Luis Ojeda (FPV), los reclamos y promesas siguieron. “Fue el mismísimo Ojeda el que anunció en un cumpleaños de la ciudad que llegarían aportes para los pluviales. Sabemos que la provincia mandó dinero, pero no servía para cubrir ni la mitad de la obra y nuevamente nada se hizo en el barrio” apuntó Cristina.

“Lo que buscaba la iniciativa era dotar de efectivo a la municipalidad para que no tuviera excusas para hacer los pluviales. Por eso, fijaba que el capital que se obtuviera por la venta de unos terrenos que estaban sobre la costanera y fueron incautados debía tener como finalidad específica volcarse a eso. Tampoco esto pasó. La tierra se vendió, pero no sabemos que hicieron con la plata” se lamentó la vecina.

“En 2011 pagamos el cordón. Y empezaron los problemas. La obra nunca comenzó y, ante el primer reclamo, nos dijeron que no podía existir cordón sin desagote. Pero nunca lo proyectaron tampoco” recordó Garrido.

Las historias en torno a las obras “que no fueron” son insólitas. Sobre todo las vinculadas a la obra del desagote.

Desde Obras Públicas del municipio no dieron precisiones sobre una salida al conflcito. (Ver aparte)

Los trabajos debían realizarse cuando el municipio recaudara el 50% del valor de las mismas, pero el grueso de los acuerdos no fueron respetados.

Desde Obras Públicas, pocas certezas

El titular de Obras Públicas del municipio, Sergio Álvarez, lleva poco tiempo al frente de la cartera. Dijo conocer sobre el viejo reclamo por el desagüe pluvial del barrio Los Manzanos de Las Grutas, pero no dio información precisa sobre el tema. Pidió un margen para recabar detalles sobre la situación pero luego no volvió a atender los requerimientos de este diario. Sólo atinó a adelantar que “estaría por ponerse en marcha” un concurso de precios para la ejecución de la totalidad o parte de la obra, pero no brindó detalles al respecto.