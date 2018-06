Libros y tecnologías se dan la mano

Las plataformas digitales, lejos de ser un obstáculo para los libros, son aliados porque se convierten en herramientas para conocer las últimas novedades de los escritos sobre historias o autores que siguen los lectores. Igualmente las ventas se mantienen en bajos niveles en la primera parte del año y los comerciantes recurren a distintas estrategias para que no caigan los números.

Las librerías de la capital comentaron que los niños y jóvenes no pierden el interés por la lectura de libros en formato papel.

“Internet termina siendo una herramienta muy amigable para nosotros porque los chicos de esa manera saben lo nuevo que hay, lo que ya salió, y si ya está traducido”, señaló Rosana López, encargada de Galerna.

Describió que se sigue apostando a tener el libro en la mano, “inclusive los chicos vienen a buscar el libro, usan internet para buscar que hay de nuevo, que es lo nuevo de su autor favorito. Vienen con el teléfono directamente y me muestran y preguntan si tengo el libro”, contó.

Destacó que se acerca “mucho público infantil y juvenil, eso nos asombra y nos regocija porque son los chicos los que vienen”. Por lo cual dijo que no es un escollo para estos negocios el avance digital “ni para grandes ni chicos”.

Un ejemplo que dio fue el libro del reconocido neurólogo Facundo Manes, que se consigue por 200 pesos en formato digital y el de papel a 500 pesos y “se vende un montón el de papel”.

Alberto Jardón, dueño de la librería El Anticuario, coincidió en la relación entre tecnología y compra de libros en papel. “La usan para dos cosas. Primero para buscar los títulos e investigar un poco. Y después la relación entre ellos que se pasan el dato a otra velocidad. Ponen un título en un grupo de Whatsapp por ejemplo, lo leen cien al mismo tiempo, y a partir de ahí comienza la inquietud y la búsqueda. Se masifica más rápido, antes era de a uno de boca en boca”, explicó.

Un buen amigo de los libros son las series de plataformas como Netflix. “Me pasó que gente que no leía empezó a descubrir en las series por ejemplo el policial francés, el nórdico, y a partir de eso investigan un poco más”, reveló Jardón.

Narró que vio casos de personas que, a partir consumir estos contenidos audiovisuales, “descubren algunas cosas que después a los que les gusta leer la buscan en papel”.

En su local se consulta mucho sobre literatura juvenil, novelas y policiales.

La encargada de la tienda de libros de Antártida Argentina 1111 comentó que los clientes eligen llevarse “mucho de juvenil e infantil. También sagas como ‘Los juegos del hambre’, inclusive ‘Harry Potter’ se sigue vendiendo. En grandes varía pero hay mucho de novelas románticas”.

Sumó que es frecuente que compren novelas que vienen en formato de bolsillo (pocket) que cuestan “un 40 ó 50% menos que un libro grande”.

El paro golpeó las ventas

Pese a la buena vinculación entre tecnología y libros, las ventas este año vienen bajas. Aseguran que los afectó el postergado inicio de clases y el momento económico al no ser el libro un producto de primera necesidad.

“Es un año difícil. Ya en enero y febrero no fue lo mismo que otros años. Y en marzo no levantó. Siempre despega un poco por el inicio de clases, pero no pasó. Hubo dos cosas, el no inicio de clases y la pérdida del poder adquisitivo”, sostuvo Jardón.

Santiago Rivas, de Libracos, coincidió que el inicio tardío de los chicos en el colegio influyó negativamente ya que esos primeros meses son temporada alta por muchas compras escolares y ayudan a cubrir los huecos que pueden producirse durante el año.

Este panorama se lo enfrenta con distintas estrategias. López dijo que la merma la nota desde hace dos meses pero que, gracias a algunas promociones, no se redujo tanto. Mencionó que ofrecen la posibilidad de comprar con tarjeta con tres cuotas sin recargo y tienen descuentos con entidades como colegio de psicólogos, bancarios, y petroleros.

“Hoy tenés que vender más y ganar menos. Tenés que bajar ganancias para incrementar las ventas”, sostuvo el encargado de la librería de calle San Martín.

Dijo que una de sus estrategias es vender a mitad de precio algunos libros nuevos. Se comercializan a 100 pesos cuando su valor original es de 200 pesos. Aunque aclaró que esos libros son en realidad de una compra de varios volúmenes que tenían como objetivo “tener una buena temporada escolar”.