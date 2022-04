Machado y Jofré se impusieron en la Corrida Aniversario de Río Colorado

El atleta bahiense Lucas Machado y Lorena Jofré de Choele Choel se impusieron- por segundo año consecutivo- en la edición de la Corrida Aniversario de Río Colorado. El evento se realizó este domingo por las calles céntricas de la localidad y reunió a 122 competidores que llegaron desde distintos puntos de la región.

A pesar de las ráfagas de viento, los ganadores impusieron sus ritmos desde el inicio. La competencia fue organizada por ‘Temps, aventura de la comarca’, en conjunto con el área de Deportes de la Municipalidad.

Lucas mostró su buen momento y un estado físico impecable que lo llevó a bajar en casi 5 minutos la marca del año pasado: había sido de 31m53s para recorrer los 10 kilómetros.

“Salimos con buen ritmo. Esperaba que me acompañaran pero no fue así. Correr con estas condiciones donde el viento estaba fuerte, donde por un momento se hizo sentir demasiado, es muy difícil. Mantuve el ritmo y fue lo que me permitió sacar diferencia. Vengo de Capital Federal de competir en pistas y eso me permitió seguir estando ligero para imponer un ritmo», dijo a RÍO NEGRO el flamante ganador. También comprometió su presencia en la próxima competencia, el 1 de mayo en un circuito carretero en Colonia Julia y Echarren.