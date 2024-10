«Mafalda en mi escuela»: el proyecto de Olivia, una docente de Neuquén que enseña desde la pasión

Olivia Saavedra enseña en la escuela 200 del barrio San Lorenzo de Neuquén y se convirtió en un ejemplo de vocación y compromiso con la docencia. A pesar de los problemas de salud que la alejaron del aula, logró reinventarse y dar vida a un proyecto superador: «Mafalda en mi escuela». Una exposición educativa itinerante que inspira a los estudiantes de las escuelas que visita.

“Yo estudié en la escuela pública. La primaria en la Escuela N°232 y en el CPEM 18, del barrio Bouquet Roldán”, relató Olivia. Su primer título de nivel inicial lo obtuvo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Comahue y el de primaria en el Instituto de Formación Docente N°2.

Durante años llegó a su trabajo con una sonrisa, dispuesta a enseñarles matemáticas a sus alumnos de sexto y séptimo grado. Sin embargo, durante la pandemia, una seria enfermedad la aparto de su trabajo en el aula. Debido a una cirugía de columna compleja fue destinada a un rol distinto: el de bibliotecaria.

“Fue muy duro. Toda mi vida trabajé en el aula. Uno estudia esto porque le gusta dar clases y de repente, me encontraba en el mundo de la literatura, algo que nuevo para mí”, expuso la docente.

En medio de este nuevo desafío, algo inesperado se topó en su camino. Olivia descubrió una colección de historietas de Mafalda, el personaje de Quino que la había acompañado desde su niñez.

Parte de la exposición Mafalda en mi escuela. Foto: Gentileza.

La docente relacionó a la famosa historieta con la difícil infancia que tuvo, aunque eso no fue una limitación para cumplir sus metas. «Fui muy pobre, vivía en una casa con piso de tierra, pero mi mamá siempre nos inculcó estudiar«, narró. Con emoción, agregó: «Mafalda era defensora de los pobres, quería crecer para estudiar, para ser alguien en la vida y en parte también el mensaje que yo quiero dar siempre».

Contó que cuando vio la colección, su entusiasmo la lleno de ideas y se dijo: ‘Tengo que hacer algo con esto’”. Esa chispa la llevó a concebir un proyecto que cambiaría no solo su forma de enseñar, sino también la de sus alumnos.

En un principio, Olivia comenzó a enseñar historietas, una novedad en las bibliotecas escolares de Neuquén, donde asegura que «siempre se enfocaban más en cuentos o novelas». “Me animé y preparé material sobre Mafalda, Patoruzú, Clemente, y hasta Gaturro«, contó con entusiasmo.

Pero su proyecto no se detuvo ahí. La maestra organizó un sistema de turnos para que cada grado tuviera su momento en la biblioteca, donde les leía cuentos, preparaba obras de teatro y, por supuesto, enseñaba sobre Mafalda y otras historietas. “A los chicos les encantaba«, aseguró.

Parte de la exposición Mafalda en mi escuela. Foto: Gentileza.

En 2022 el proyecto tuvo tanto éxito que desde el Consejo de Educación le sugirieron que lleve adelante una exposición en la escuela sobre las historietas que trabajaron. «Tuvo mucha repercusión acá en el barrio», comentó.

Las ideas se expandieron y desde el organismo provincial le dijeron que se aboque completamente a la exposición de una sola historieta. «Entendiendo que sos fanática, sabemos que vas a elegir a Mafalda», le dijeron. Y así fue.

“Obviamente acepté. Empecé a pensar en grande, en una exposición que tuviera un impacto visual fuerte”, señaló. Para llevar a cabo su idea, comenzó a recolectar cartones de gran tamaño. “Iba a las casas de electrodomésticos y bicicleterías con mi familia y amigos a juntar cartones para armar los personajes”, relató.

La docente juntando cartones para su proyecto. Foto: Gentileza.

Las horas y el tiempo de dedicación dieron sus frutos y en agosto de 2023, la exposición de Mafalda en la Escuela N°200 fue inaugurada, con la visita de todas las escuelas del barrio San Lorenzo.

Pero no terminó ahí. “La exposición la llevamos a otras escuelas, estuvimos en el CPE y en la municipalidad por los 40 años de la democracia. También estuvimos en la Feria del Libro este año”, contó Olivia.

La muestra de Mafalda exhibe a los personajes en primera instancia, plasmados en cartón y en tejido, ya que una compañera de trabajo la ayudó con esa tarea. Además, cuenta con figuras grandes que reflejan los ideales de la historieta y llenan de vida el espacio.

Para Olivia, Mafalda no es solo un personaje, sino que es parte de la cultura de este país y por eso cree que es fundamental que forme parte de la enseñanza de los chicos. “Mafalda rompió con los estereotipos de su época. Surgió en los años 60, cuando los niños no tenían mucha voz, y ella, una niña de seis años, hablaba de las injusticias y cuestionaba el mundo adulto. Lo que quiero que mis alumnos aprendan es que, aunque sean pequeños, pueden expresar sus ideas”, detalló.

Hoy en día, «Mafalda en mi escuela» es una muestra itinerante y está abierta la convocatoria para las escuelas que quieran exponerla.

Olivia con su exposición. Foto: Gentileza.

A pesar de no estar frente a un aula, Olivia sigue haciendo lo que más ama: enseñar. “Nosotras, las maestras con cambio de funciones, no estamos obligadas a hacer proyectos como estos, pero yo lo hago porque me apasiona».

Olivia le quiere devolver a la educación pública eso que a ella tanto la ayudó a salir adelante. Reflexionó: «Gracias a ella, los pobres pudimos ser alguien en la vida porque, si en el contexto de pobreza en el que crecí no hubiese existido la escuela pública, no hubiese podido ser docente».