Malena, la neuquina protagonista del último video de Ciro y Los Persas

“Mi hermana me ayudó un montón con eso, pero en un momento me cansé y decidí irme de Neuquén para estar un poco más tranquila. Como me gustaba bailar y todo lo artístico que en Neuquén no estaba muy en auge todavía, decidí venir a Buenos Aires a probar suerte. Me vine a una pensión de mala muerte con la plata que tenía, que no era mucha, y de ahí no volví nunca más, así que fue genial, fue espectacular”, agregó Male sobre su partida de la capital neuquina.

“Yo tenía una relación con un chico que era violento y como en ese momento todavía no estaba muy tocado el tema no se me daba mucha bola a mí. Me pasaba la típica de que iba preso y salía al otro día y era peor”, contó la joven sobre su historia personal.

Llegar a una ciudad como Buenos Aires en ese contexto no parece cosa fácil, pero según la actriz y bailarina “fue más fácil de lo que yo pensaba. Cuando me vine a vivir acá pensé que no iba a poder lograr algo, me imaginé la gran ciudad más grande de lo que es”.

“Vine, empecé muy de abajo trabajando en lugares muy bizarros, porque al no ser de acá yo no sabía muy bien dónde me estaba metiendo, igual por suerte en algunos me han tratado muy bien. Lo que yo más quería es bailar y que me paguen, entonces donde me llamaban yo iba y era muy feliz de estar haciendo lo que me gustaba y que me pagaran, porque en Neuquén trabajé de cosas no artísticas como cargar nafta, atender un supermercado, camarera, barwoman, hasta he limpiado baños, laburos que no eran lo que a mí me gustaba hacer”, agregó.

“Empecé muy de abajo y despacito. Después me di cuenta que me contrataban a mí y me decían qué me tenía que poner, cómo tenía que bailar, y yo quería mandar yo, tenía ganas de hacer las cosas a mi forma, entonces me empecé a autogestionar y empecé a producir. Con unos ahorritos, compré un par de telas, empecé a coser unos vestuarios, compré otro y me lancé a la pileta”, resumió sobre su carrera que hoy la llevó a tener su propia productora de bailarinas y puesta en escena.

“Tuve mucha suerte con la gente que fui conociendo. Capaz que estaba laburando en un lugar muy feo y aparecía un pibe que iba a festejar un cumpleaños y trabajaba en un lugar re groso y me recomendó, así bailé en lugares re lindos y soñados”, contó sobre su carrera.

Esa red de contacto fue la que le permitió llegar a trabajar con Ciro y Los Persas y, sobre todo, a grabar “Dale Darling”. “Yo trabajo con ellos hace algunos años, bailo en algunos de sus shows, con las bailarinas de mi productora y también hicimos algunas participaciones en videoclips”, contó Malena a “Río Negro”.

“Los conocí por una amiga mía que me contactó con un integrante de la banda al que yo le conté lo que hacía y como quedó todo buena onda, cuando Ciro quiso poner artística en la canción ‘Caminando’ donde se le ocurrió poner unas bastoneras y bailarinas se acordó de lo que hacía y le pasó mi contacto”, agregó.

Para Malena es un sueño hecho realidad.