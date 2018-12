Malena Villanueva, la doble protagonista de “Dale Darling”

“Le conté mi historia a Ciro un tiempo antes de que él empiece a escribir su disco nuevo, ya estaba haciendo las melodías y quería hacer una canción sobre ese tema, así que se inspiró un poco en mi historia. No es tal cual pero tiene muchas similitudes”, señaló la neuquina que conoció y se hizo fanática de Los Piojos y su vocalista hace casi 20 años atrás.

“Yo tenía una relación con un chico que era violento y como en ese momento todavía no estaba muy tocado el tema no se me daba mucha bola a mí. Me pasaba la típica de que iba preso y salía al otro día y era peor”, contó la joven sobre su historia personal.

“Mi hermana me ayudó un montón con eso, pero en un momento me cansé y decidí irme de Neuquén para estar un poco más tranquila. Como me gustaba bailar y todo lo artístico que en Neuquén no estaba muy en auge todavía, decidí venir a Buenos Aires a probar suerte. Me vine a una pensión de mala muerte con la plata que tenía, que no era mucha, y de ahí no volví nunca más, así que fue genial, fue espectacular”, agregó Male sobre su partida de la capital neuquina.

Llegar a una ciudad como Buenos Aires en ese contexto no parece cosa fácil, pero según la actriz y bailarina “fue más fácil de lo que yo pensaba. Cuando me vine a vivir acá pensé que no iba a poder lograr algo, me imaginé la gran ciudad más grande de lo que es”.

“Vine, empecé muy de abajo trabajando en lugares muy bizarros, porque al no ser de acá yo no sabía muy bien dónde me estaba metiendo, igual por suerte en algunos me han tratado muy bien. Lo que yo más quería es bailar y que me paguen, entonces donde me llamaban yo iba y era muy feliz de estar haciendo lo que me gustaba y que me pagaran, porque en Neuquén trabajé de cosas