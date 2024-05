Marcha en Viedma para apoyar al imputado por el crimen de un adolescente

Los vecinos de Viedma marcharan pacíficamente a partir de las 17, para apoyar a Isaías «El Trico» Barrera. La manifestación comenzará en la intersección de Boulevard Contín y 25 de Mayo, solicitando la liberación de Barrera, quien fue detenido el jueves pasado tras matar a Yamir «Coco» Nahuelcheo, un menor de 16 años, que habría ingresado a su propiedad con intenciones de robo.

Barrera, imputado el pasado sábado por el crimen y acusado de «homicidio agravado por el uso de arma de fuego», recibió dos meses de prisión preventiva.

Su esposa, Rocío, junto con amigos y familiares, convocaron a la comunidad a unirse a la marcha, destacando las cualidades de Barrera como un «hombre dedicado a su familia y su trabajo, siempre dispuesto a ayudar a los demás».

Por su parte, Rocío junto a amigos y familiares, solicitaron el acompañamiento de la comunidad en general a la marcha. Isaías es «excelente persona, excelente padre, excelente compañero con su hija adolescente, esposo, marido, amigo, es lo que somos. Muy compañero conmigo, siempre alegre, y verlo así me parte el alma», señala la esposa.

Rocío describe a Isaías como un hombre íntegro y trabajador desde su juventud, habiendo aprendido el oficio de la construcción con su padre. «Siempre trabajando en lo que sea, porque no tiene miedo de ir a la cebolla, o de ensuciarse las manos con barro, es albañil, hace pintura, de todo y lo que no sabe lo aprende. Nadie me va a dejar mentir porque todos conocen que es re laburador».

Asesinato de un adolescente en Viedma: cómo fueron los hechos

El hecho ocurrió alrededor de las 21:20 en inmediaciones de calles 23 y 22, en el barrio Lavalle de la capital provincial. Tras recibir el disparo por la espalda el adolescente fue trasladado en ambulancia al hospital Artémides Zatti. Al lugar llegó con vida pero luego falleció.

El adolescente fue identificado como Yamir Nahuelcheo Paredes. Tenía 16 años, lo llamaban «Coco» y estaba bajo la tutela de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), ya que había estado vinculado al crimen del empresario de Choele Choel, Lucas Valentini, ocurrido en el año 2022. Y con tratamiento ambulatorio en el Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia (CAINA).

Asesinato de un adolescente en Viedma: qué dice la fiscalía

Según la fiscalía «el jueves pasado alrededor de las 21:15, en la intersección de calles 22 y 23 del Barrio Mi Bandera de Viedma, el imputado habría disparado un arma de fuego, aparentemente calibre 32, contra Jorge Yamir de 16 años».

«El proyectil, tal como indica la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense, ingresó en la zona del omóplato izquierdo y le causó la muerte por hemorragia interna», agregó la representante fiscal.

Como sustento probatorio, la fiscalía mencionó el acta de procedimiento policial de la Comisaría 1° y de la 38, la intervención del Cuerpo Judicial de Investigaciones y el informe de la autopsia concretada al cuerpo de la víctima, se suma la orden de detención, notificación y certificado médico policial del imputado.

Además se enumeraron las entrevistas realizadas, la intervención del Gabinete de Criminalística, los secuestros de prendas y de elementos de interés para el legajo. También se enunció la planimetría del lugar, dos allanamientos, las sábanas de las comunicaciones al 911, acta de nacimiento del joven fallecido, los informes de Senaf, Uadme y la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi).

La fiscalía pidió la medida cautelar de prisión preventiva del hombre teniendo presente que en libertad el imputado podría entorpecer la investigación intimidando a testigos. Así mismo restan pericias, como entrevistas por concretar y medidas probatorias de importancia para la causa.

Por su parte, el defensor particular no presentó objeciones formales al hecho como tampoco a la calificación legal, y se opuso al plazo de medida cautelar.

Finalmente, el juez de Garantías interviniente resolvió tener por formulados los cargos tal lo esgrimido por el Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva por el plazo de dos meses.