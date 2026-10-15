Mil proyectos, ocho finalistas y tres ganadores: el premio al talento emprendedor de Río Negro

El emprendimiento “Sauce Patagonia”, de Cipolletti, se llevó el primer premio del Programa Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro, que organiza el Banco Patagonia y la Fundación Nobleza Obliga, desde hace 11 años.

“Sauce Patagonia” produce y comercializa matras (tejidas en telar por artesanas, mayormente son mujeres rurales que usan lana de la meseta patagónica). También obtuvo una mención especial por su aporte en perspectiva de género.

El segundo puesto del programa correspondió a “EnvasAR”, un proyecto de Bariloche que desarrolla soluciones modulares para que sus clientes puedan construir desde cero o ampliar un sector productivo en menos de un mes. El tercer lugar fue para “Flowtur”, una aplicación de turismo responsable también de la ciudad del Nahuel Huapi.

El programa llegó a su fin y se eligieron a los tres ganadores. Foto: Chino Leiva

“¡Ya está tomada la decisión!”, anunció Christian Freile, gerente regional cordillera del Banco Patagonia, antes de dar a conocer a los ganadores en el auditorio del Puerto San Carlos, a escasos metros del Centro Cívico de Bariloche. El silencio en la sala reflejaba el nerviosismo de los ocho finalistas. “Cada año -agregó- superamos la cantidad de inscriptos y muchos son reincidentes en el programa. Es un orgullo ver la fuerza en el ecosistema emprendedor”.

El proceso inició en mayo con una convocatoria abierta y voluntaria para emprendedores de Río Negro. Más de 1.000 emprendimientos de la provincia se inscribieron y participaron de diversas etapas de formación. “Luego de pasar por un trayecto formativo obligatorio que aporta mucho contenido, se llega a la instancia de semifinales del Nodo Viedma, Alto Valle y Cordillera y ocho representantes alcanzaron la instancia final”, describió Heather Feehan, jefa de Responsabilidad Social del Banco Patagonia al tiempo que valoró “el espíritu y el compromiso de los emprendedores que se acompañan, se sostienen e incluso se aconsejan unos a otros”.

Advirtió que los cursos formativos se han ido actualizando; de hecho, en esta oportunidad, “se hizo mucho foco en lo relacionado a inteligencia artificial aplicada a los negocios”.

Por la mañana de este jueves, los ocho finalistas expusieron sus proyectos ante el jurado, respondieron preguntas y luego de una deliberación que se extgendió por algunos minutos, dieron a conocer a los tres ganadores.

Los tres emprendimientos seleccionados recibirán “capital semilla” destinado al fortalecimiento de sus negocios: 2.500.000 pesos, para el primer puesto; 1.900.000 pesos, para el segundo y 1.100.000 pesos para el tercero. La mención especial por el enfoque de género es de 600.000 pesos.

Mariano Manduca, gerente de Negocios con Sector Público y Universidades del Banco Patagonia, recalcó que más allá de los mil inscriptos, se encontraron con “una diversidad sorprendente de proyectos, desde una aplicación para turistas, otra para hablar inglés, la fertilización a través de drones, alimento líquido para ovinos y bovinos, matras para lo que es el polo”.

El programa llegó a su fin y se eligieron a los tres ganadores. Foto: Chino Leiva

Destacó también la diversidad del jurado, con representantes del gobierno de Río Negro, la Agencia de Desarrollo de Río Negro, Fundación INVAP y la Universidad de Río Negro, entre otros. “Lo que se analiza es la presentación del producto, el impacto ambiental -varios proyectos tienen el triple impacto-, el grado de profundidad en la cadena de valor y el grado de innovación”, valoró Manduca.

Por otro lado, Sebastián Mesples, director de la Fundación Nobleza Obliga y coordinador del programa Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro, advirtió que, desde hace 11 años, observan “olas temáticas. Este año hubo mucho de agronegocio, a servicios del campo. Otros años fueron más enfocados al turismo. Notamos también que muchos de los emprendedores que se han anotado vienen con dos o tres años de experiencia y ya han participado en el programa. Se va formando como un ecosistema emprendedor”.

El programa llegó a su fin y se eligieron a los tres ganadores. Foto: Chino Leiva

De la meseta a las canchas de polo: la historia detrás de las matras patagónicas

“Sauce Patagonia” nació 10 años atrás en Cipolletti, con una consigna. El reto fue unir varios conceptos: “Patagonia”, “polo argentino”, “lana de oveja” y la confección artesanal. Así arrancaron con la fabricación de indumentaria equina, como mantas para caballos, polainas, bolsos, mandiles. El producto estrella, admitió Marcela Yema, la directora de la empresa familiar, es la matra, una pieza del equipo de montar que se hace en base a tejido con lana y «se usa desde hace cientos de años».

Si bien el taller y la oficina comercial está en Cipolletti, el emprendimiento trabaja con unas 100 artesanas oriundas de la meseta patagónica. “Las matras tienen mucha aceptación, son muy valoradas, sobre todo para la gente que está lejos y a quienes no les resulta tan fácil conseguirlas”, dijo, al tiempo que recalcó que “el polo argentino es el mejor polo del mundo y las miradas están puestas en lo que pasa acá”.

Marcela Yema, de Sauce Patagonia. Foto: Chino Leiva

Destacó además que “la forma de producción artesanal, más sana y evitando las fibras sintéticas en los tejidos, despierta mucho interés en el extranjero. Es una oportunidad que hay que explorar”.

Más allá de las matras, el proyecto incursionó en artículos de decoración y de indumentaria. Marcela detalló que trabajan con muchas tejedoras que ya están organizadas en cooperativas o agrupaciones: “Ganas de producir hay, ganas de vender hay. Lo que hay que hacer es juntar los conocimientos, juntar al que sabe vender con el que sabe producir. Ahí aparecen las oportunidades”.

Marcela Yema, de Sauce Patagonia. Foto: Chino Leiva

Consideró que podrían producir mayor cantidad de productos, pero “debe estar acompañado por la demanda del mercado”. “Es un producto premium, sin dudas, porque lleva mucho tiempo hacerlo y mucho conocimiento. El hacerlo no es solamente tejer: hay que hilar la lana, teñirla, limpiarla. Es todo un proceso y son muchas horas de trabajo que, por supuesto, se tienen que reflejar en el precio”, dijo la mujer, al tiempo que celebró la distinción y aseguró que el premio será invertido «para adquirir stock y para el área de Comunicación».

EnvasAR: la idea que transforma contenedores en espacios para producir alimentos

Andrés Schwab es un ingeniero químico oriundo de Coronel Suárez, en provincia de Buenos Aires, que cinco años atrás se radicó en Bariloche. También es apicultor y fundó “EnvasAR”, junto a otros dos ingenieros, ante una necesidad propia concreta. Requería desarrollar una solución para uno de las etapas del proceso de producción de miel: el envasado.

“Necesitábamos un lugar para envasar la primera producción y se nos ocurrió utilizar un contenedor revestido en acero inoxidable”, contó Andrés, de 40 años. En un principio, solo se pensó en el consumo propio, pero rápidamente entendió que muchos emprendedores se encuentran con la necesidad de tener un espacio “rápido de construir, transportable y modular”. “Básicamente, la idea es que se pueda ir ensamblando para formar una planta de producción de alimentos”, definió tras conocer la obtención del segundo premio en el programa.

Andrés Schwab, de EnvasAR, en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Advirtió que el capital semilla “permitirá terminar de ajustar algunos parámetros de construcción y salir a buscar clientes que necesiten una solución de un espacio. También brindamos la ingeniería para adaptar cualquier proceso productivo a un espacio reducido, como puede ser un contenedor marítimo”.

Schwab remarcó el auge del desarrollo de casas modulares, “pero no de la parte productiva. Por eso, los mismos productores lo ven como una buena alternativa: no hay gastos de construcción, se puede instalar donde el cliente desee, mientras haya agua potable y cloacas. Y es bastante versátil la posibilidad de poder ampliar una planta productiva de forma modular”. Con el premio, el objetivo será lograr «más visibilidad e implementar un plan de marketing» que les permita expandirse en Río Negro y en el país.

Flowtur: la app creada en Bariloche que premia a quienes exploran la ciudad

“Flowtur” es una aplicación de turismo responsable que “premia por explorar”. Fue idea de Belén Marte, una diseñadora barilochense, gestora de Proyectos Tecnológicos.

“Exactamente, un año atrás noté que había muchas zonas de Bariloche muy saturadas de turismo, sobre todo en temporada alta. Me pregunté por qué si Bariloche tenía tanto para ofrecer, la gente siempre concurría a los mismos lugares”, señaló. Investigando, se encontró con la misma situación en otras ciudades turísticas del mundo.

Belén Marte ideó Flowtur para los turistas de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Así se puso manos a la obra para ayudar a los viajeros a descubrir otros puntos, a proporcionar un recorrido «más consciente», a través de lugares públicos de interés cultural, ferias o edificios del Patrimonio Histórico. “Para ofrecer otra forma de explorar, las personas usuarias suman puntos al recorrer la ciudad y los canjean por beneficios en comercios locales. De esta manera, conocen más lugares, los comercios reciben visitas y la ciudad distribuye mejor el flujo de gente”, describió.

Actualmente, Flowtur se encuentra en etapa piloto en Bariloche, con más de diez comercios adheridos. Belén advirtió que emplea “inteligencia artificial para construir las funcionalidades. Seguimos mejorando la aplicación y necesitamos promocionarla en las redes sociales. A eso destinaremos este premio”, dijo la mujer de 35 años.

Los 1.000 emprendimientos que se inscribieron tuvieron acceso a un plan de capacitación compuesto por 23 cursos online diseñados para fortalecer sus proyectos, basados en la IA y sus aplicaciones prácticas, Networking colaborativo, Innovación, Comunicación, Negociación, entre otros