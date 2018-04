Miles asistieron a actos por Malvinas

El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas se vivió ayer con múltiples y emotivos actos en toda la región. Miles asistieron al de Neuquén capital, que se realizó a las 18:30 en el Cenotafio a los Caídos, donde los veteranos, junto a familiares de los soldados muertos y vecinos desplegaron una gran bandera argentina.

Hubo discursos, minuto de silencio y el momento más emotivo llegó cuando se repartieron 649 claveles entre los presentes, que se arrojaron en el piletón del monumento como homenaje a los caídos.

“Tenemos la alegría de ver que realmente los familiares pudieron ver las tumbas de los chicos que quedaron allá”, destacó Gustavo Vera, veterano de Neuquén sobre la reciente visita que realizaron a islas Malvinas familiares de caídos.

Daniel David, presidente del Centro de Veteranos de Neuquén, dijo que los actos y homenajes son parte del “reconocimiento social para nosotros y era algo que no teníamos”.

Al acto asistieron el gobernador Omar Gutiérrez y el intendente capitalino Horacio Quiroga.

Antes hubo otra ceremonia que hizo el Ejército frente a la plazoleta Puerto Argentino, en avenida Argentina al 600.

En Roca hubo una gran concurrencia al acto en el monumento ubicado en San Juan y Artigas. El ex combatiente, José Ferrero criticó a los gobiernos que no toman medidas para difundir la causa Malvinas y a los medios de comunicación, “para que no se olviden”. Recomendó “formar a los jóvenes con el mismo sentimiento de soberanía que tuvimos nosotros, dándoles herramientas educativas y culturales para que puedan defenderla sin armas ni muertes, pero con el corazón”.

Al acto asistieron la “Agrupación 2 de abril”, SOLCOyM (Soldados Convocados y Movilizados), Agrupación de Soldados Continentales y representantes abanderados de las escuelas y otras instituciones.

En Bariloche.- Los veternos desfilaron por la costanera. Destacaron el reconocimiento de 88 restos de los caídos en Malvinas y la decisión del intendente Gustavo Gennuso de llamar “Islas Malvinas” al centro de congresos y convenciones.

“No estamos para conmemorar a los veteranos de guerra sino para homenajear a los hombres que dieron su vida por la Patria. Sus familiares están hoy aquí”, dijo Pablo Delfino, exveterano de Malvinas antes al desfile cívico militar por la avenida Juan Manuel de Rosas.