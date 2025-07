Murió el actor Julian McMahon a los 56 años: el doloroso adiós al Dr. Doom, Cole Turner y Christian Troy

Julian Dana William McMahon, célebre por encarnar al Dr. Victor Von Doom en las películas de Los Cuatro Fantásticos (2005 y 2007) y al cirujano Christian Troy en la serie Nip/Tuck, murió el martes 2 de julio, a los 56 años, en la ciudad de Clearwater, Florida.

El actor australiano que brilló en cine y TV, murió tras su lucha contra el cáncer

Según supo Noticias Argentinas, la causa fue un cáncer que el actor atravesó en privado y cuyo desenlace confirmó su esposa, Kelly McMahon, mediante un comunicado difundido por el portal Deadline. “Julian falleció en paz tras un valiente esfuerzo; amaba la vida, su familia y a sus fans”, expresó la pareja, que pidió respeto a la intimidad en este momento de duelo.

Nacido en Sídney el 27 de julio de 1968, McMahon era hijo del ex primer ministro australiano Billy McMahon (1971-1972) y de Sonia Hopkins. Tras iniciar su carrera como modelo, debutó en la telenovela The Power, the Passion (1989) y ganó popularidad en Home and Away. En EE.UU. participó en Another World y se consolidó con Profiler y Charmed, donde interpretó al demoníaco Cole Turner.

El reconocimiento global llegó con Nip/Tuck (2003-2010), papel que le valió nominaciones a los Globos de Oro y lo catapultó al cine como el emblemático Doctor Doom del universo Marvel. En 2020 se sumó a FBI: Most Wanted como el agente Jess LaCroix, rol que dejó en 2022.

McMahon deja una hija, Madison, fruto de su primer matrimonio con la actriz Brooke Burns, y un legado de personajes que cruzaron la televisión y la gran pantalla con carisma y versatilidad.