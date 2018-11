Nació en el corazón de Vaca Muerta y se recibió de geólogo

Silvio Chávez tiene 27 años y muchas ganas de hacer cosas. Entre ellas trabajar como geólogo que es la carrera que eligió hace casi 8 años y de la que hoy finalmente luce su título. El es uno de los profesionales egresados de la joven carrera que se dicta en la Universidad Nacional del Comahue y el primero nacido en Añelo, la población cabecera de la formación Vaca Muerta.

“Siempre supe que quería hacer algo relacionado a la industria hidrocarburífera y finalmente elegí geología porque es ciencia combinada con aventura ya que te permite viajar en el tiempo y tener una visión mucho más amplia”, asegura Chávez que es, además, uno de los recién 14 geólogos que se han recibido en la carrera de Ciencias Geológicas.

La Licenciatura se abrió en 2009 por la fuerte demanda en el mundo laboral de los hidrocarburos y ya tiene 14 egresados -el primero fue en 2016-, de los que siete son mujeres y siete hombres .

“Quiero agradecer el rol que tuvo la Universidad en mi educación. Tenemos la suerte de tener excelentes profesores que trabajan en el petróleo y nos hablan desde la experiencia. Además de que es una industria en la que aún hay mucho por hacer y eso es desafiante”, dice Chávez.

Volver a casa

Silvio se encuentra en búsqueda activa laboral y sabe que pronto lo logrará seguramente en su tierra natal. Pero para él Vaca Muerta no es una novedad, no es un “tesoro escondido” sino que será un volver a casa con el título bajo el brazo. “Al no tener acceso al estudio, muchos jóvenes de Añelo se tiran a trabajar en el petróleo pero en áreas que son inconstantes. Por eso yo aliento a los chicos de Añelo a que estudien si es que pueden. Agradezco la oportunidad de haber estudiado en la UNC que tiene mucha trayectoria educativa y una excelente calidad académica”, señala.

El joven geólogo que además es baterista y tiene un emprendimiento con amigos de aplicaciones tecnológicas, dice que su deseo es trabajar en la industria argentina pero que no tendría problema en irse a otro país. “A veces el problema que tenemos es que competimos con gente que viene de afuera por salarios más bajos y con mucha experiencia e idiomas. De todos modos, Vaca Muerta y otras formaciones geológicas que están en pleno proceso de investigación darán más trabajo”, afirma.

¿Cómo ve Añelo luego de tanto tiempo? Para el joven profesional el crecimiento no ha ido acompañado de progreso y muchas veces la desigualdad queda a la vista de los habitantes y visitantes.

“Me gustaría decir que Añelo creció afortunadamente y en algún punto así es, sin embargo aún no hay servicios básicos para llevar una vida cómoda.