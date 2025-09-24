Neuquén refuerza la prohibición de cigarrillos electrónicos: qué dice la normativa y cuáles son las sanciones

La Dirección Provincial de Protección al Consumidor de Neuquén recordó este miércoles la plena vigencia de la prohibición de importar, distribuir, comercializar y publicitar cigarrillos electrónicos, dispositivos similares y accesorios vinculados a estos sistemas.

La restricción alcanza también a los denominados «productos de tabaco calentado» y se fundamenta en la Resolución 565/2023 del Ministerio de Salud de la Nación y en la Disposición 3226/2011 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Salud pública en el centro de la medida

El objetivo es proteger a la población frente a los riesgos asociados al tabaquismo y al consumo de nicotina, especialmente en adolescentes y jóvenes. «La nicotina es una droga altamente adictiva que genera graves daños a la salud, vinculados a enfermedades pulmonares crónicas, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer», subrayaron desde la cartera provincial.

Según datos oficiales, el tabaquismo continúa siendo la principal causa de muerte prevenible a nivel mundial.

Multas millonarias por incumplir la norma

Desde Protección al Consumidor advirtieron que quienes no cumplan con esta disposición podrán recibir sanciones económicas severas. Las multas establecidas en la Ley 2.268 van desde $593.413 hasta $2.492.334.600.

Canales de consulta

Los comercios y consumidores pueden realizar consultas o denuncias a través del correo electrónico fiscalizaconsumidor@neuquen.gov.ar, al teléfono gratuito 0800-222-2667 o por WhatsApp al 299-5958167 (solo mensajes), con el asunto “Consulta de Circular”.

Con esta medida, el Gobierno de la Provincia ratificó su compromiso con la protección de la salud pública y con el cumplimiento estricto de la normativa vigente.