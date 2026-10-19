Ni la NASA ni Elon Musk: la euforia de estudiantes de Neuquén al lanzar sus propios cohetes

Estudiantes de escuelas técnicas de Neuquén presentaron sus desarrollos y participaron de lanzamientos experimentales en Misión Domuyo 2026. Gentileza.

Antes de ver despegar sus dispositivos, tuvieron que definir una misión, elegir materiales, construir, probar y comprobar si sus ideas funcionaban. Ese recorrido fue parte de Misión Domuyo 2026, una propuesta que acercó la tecnología espacial a estudiantes de escuelas técnicas de Neuquén y tuvo su final provincial en el Centro de Convenciones Domuyo.

Acercar la tecnología espacial a estudiantes de Neuquén

Según informó la Universidad Nacional del Comahue, la iniciativa surgió a principios de año por impulso del equipo Pehuensat, de la Facultad de Ingeniería, y luego fue adoptada por el Ministerio de Educación y ANIDE. El programa incluyó formación, tutorías especializadas y evaluaciones para acompañar el desarrollo de los proyectos.

La propuesta se organizó en dos categorías: Cohetes de Agua, con vehículos propulsados mediante agua y aire comprimido, y CanSat, destinada al desarrollo de cargas útiles experimentales.

Construir, probar y analizar los resultados

Los equipos atravesaron selecciones en sus instituciones y etapas regionales antes de llegar a la definición provincial. A esa instancia accedieron diez grupos de Cohetes de Agua y uno de CanSat.

Las actividades finales se desarrollaron en el espacio EducatIC. Durante el jueves, los estudiantes realizaron los lanzamientos y las pruebas de sus dispositivos; el viernes tuvo lugar la premiación, de acuerdo con la crónica de la UNCo.

Los cohetes, propulsados por agua y aire comprimido, pusieron a prueba el diseño y la construcción de cada equipo. Gentileza.

El desafío abarcó más que la construcción. Cada equipo debió validar el funcionamiento de su dispositivo y analizar los datos obtenidos durante los ensayos y lanzamientos. El proceso puso en juego conocimientos de diseño tecnológico, planificación, resolución de problemas y trabajo colaborativo.

Qué escuelas fueron premiadas en Misión Domuyo

En Cohetes de Agua, el primer puesto fue para la EPET N.º 10 de Plaza Huincul. La EPET N.º 12 de San Martín de los Andes quedó en segundo lugar y la EPET N.º 20 de Neuquén capital completó el podio.

En CanSat, la distinción principal correspondió a la EPET N.º 13 de Chos Malal.

El jurado también reconoció aspectos específicos de los trabajos. La EPET N.º 25 de Plottier recibió una mención por innovación en diseño y utilización de materiales, mientras que la EPET N.º 11 de Zapala fue distinguida por su espíritu colaborativo y el trabajo en equipo.

El Instituto Tecnológico del Comahue obtuvo un reconocimiento por la integración interdisciplinaria y el enfoque pedagógico. La EPET N.º 23 de Añelo fue premiada por el esfuerzo metodológico y la calidad de su bitácora, el registro del proceso de desarrollo.

Además, la EPET N.º 13 de Chos Malal recibió una mención por la construcción técnica de su cohete y la EPET N.º 15 de Zapala, por el compromiso y la dedicación durante el programa.

Aprender con proyectos concretos

El director del proyecto de investigación Pehuensat de la UNCo, Marcelo Aráoz, destacó el aprendizaje a través de la experiencia como una de las bases de la iniciativa, según reseñó la universidad.

Aráoz recordó la trayectoria de más de tres décadas de Pehuensat y el protagonismo de los estudiantes universitarios en sus desarrollos. También valoró el esfuerzo, la creatividad y la motivación de los participantes, más allá de los resultados de la competencia.

Misión Domuyo 2026 formó parte del tercer Encuentro Provincial de Tecnología Espacial, que vinculó a escuelas técnicas, organismos públicos y universidades. Para los estudiantes, la experiencia permitió recorrer distintas etapas de un proyecto científico: transformar una idea en un dispositivo, ponerlo a prueba y estudiar sus resultados.