«No había nada que discutir»: el planteo del Deliberante sobre la remoción de la tesorera en Cipolletti

El jueves de la semana pasada, el Deliberante de Cipolletti sesionó en las instalaciones del edificio municipal y aprobaron la ordenanza para remover del cargo a la tesorera municipal, acusada por desviar fondos de las arcas municipales. La titular del Concejo Deliberante, Silvana Larralde, dio detalles de cómo fue la decisión.

En un acto que denota la inmediatez de la situación y en respuesta a la solicitud urgente del intendente Claudio Di Tella, los concejales llevaron a cabo la sesión. El primer expediente que se trató fue la remoción del cargo de tesorera municipal que ocupaba Maria Laura Illesca.

«En principio salió por unanimidad, el expediente fue tratado sobre tablas por la rapidez que se debía tratarlo», comentó Larralde. Y aclaró que «sino los proyectos que se trabajan en comisión y se debaten con o sin despachos».

Opinó que la decisión debía tomarse rápidamente, «nos parecía que se iba a demorar y no había nada que discutir. Había que acompañar y que es lo queremos para nuestro pueblo, demostrar«, aseguró.

Destacó la rapidez con la que actuaron desde el municipio para llevar a cabo la destitución: «Sabemos que hay mucha burocracia para este tipo de decisiones pero hice mucho hincapié en la destitución del cargo de tesorera«.

El proceso de investigación continuó su curso, y se llevaron a cabo las debidas diligencias para recopilar pruebas. A raíz de este proceso que se determinó el perjuicio económico ocasionado por la funcionaria que supera los 5 millones de pesos.

Tesorera acusada de fraude en Cipolletti: «Nunca antes pasó, es la primera vez»

La titular del Concejo Deliberante describió que no existían antecedentes de un caso similar en la ciudad.

«Nunca antes pasó, es la primera vez, he ocupado distintos lugares en el municipio y nunca había sucedido. Y bueno me tocó a mi llevarlo adelante, este Concejo fue quien aprobó la decisión del intendente sobre el cargo, nos tocó a nosotros aprobarlo y destituirlo«, explicó Larralde.

Y opinó que es el hecho institucional más grave a nivel municipal, «porque cuando hablamos de un funcionario público, y en este caso la verdad que quienes deberían tener ética profesional y cuidar las arcas, el tesoro público. Fue un caso gravísimo y lo dije en la sesión, destaco la figura del intendente en la decisión que tomo rápidamente en actuar, no dudó en comunicarse con su asesoría legal y cuando el equipo con el secretario de Hacienda vio estas irregularidades, se abordó rápido», remarcó.

Además, planteó que «se podría haber ocultado que sería gravísimo pero me acuerdo cuando me llamó el intendente que estuvo trabajando con el equipo, rápidamente me lo comunico y me dijo que iba actuar. Todavía destaco esto porque es un acto de grandeza importante en la gestión, de todo lo que nos sucedió y esto también, rápidamente se actuó como se debe«.

Con respecto a la sesión, opinó que «fue emotiva y con muchas sensaciones encontradas porque me sorprendió mucho y no lo podía creer. Darle la oportunidad a los empleados y a las personas que tienen una trayectoria como esta persona de 20 años, podría haber sido un cargo político pero se le dio la oportunidad a una empleada municipal«.