Nuestros abusos y miedos

Nosotros y los miedos. Nosotros y los abusos. Les propongo el juego de la lupa. Uno en donde podamos tener una imaginaria y comenzar a visualizar en todas las situaciones que el miedo y los abusos nos acompañan.

Abusos sexuales son los más comentados claramente por el trauma que causa. ¿Por qué no hablamos de los otros, con los cuales convivimos y permitimos?



Abusos de autoridad, de poder. Abusos psicológicos. Todos ellos los vivimos en muchos ámbitos a diario. Los normalizamos de tal manera que ya no los vemos.



Converso con muchos chicos y adolescentes. En la totalidad de las conversaciones comentan, que en alguna o muchas situaciones, callan por miedo. Y son así las palabras. Callan por miedo. No por respeto o por parecer mal educados, por miedo.



A esos chicos que decimos que nada les importa, que son libres y que no tienen compromisos, callan por miedo.



Lo hacen cuando un profesor o profesora los expone ante todos los compañeros, “tenés que recuperar” “vos siempre igual” “no entendés nunca”. Esas son las más cotidianas, de tanto, se nos vuelven invisibles. Nos parecen normales, que está bien ser expuesto en una clase.



“Callar por miedo”. ¿Cuántas veces lo hacemos?



Si le contesto, me llevo la materia. Me dicen sabiamente. “Mejor me callo. Me conviene. Me la aguanto”

¿No estamos habilitando el abuso? Es la pregunta que sigue ante los chicos y sus padres.



¿Cuándo normalizamos que otros tengan un uso de poder abusivo…No estamos siendo cómplices?

Por supuesto que todo surge desde casa. ¿Cómo enseñamos como padres? ¿Con gritos, golpes, amenazas, castigos? ¿cómo habilito el diálogo? ¿puedo escuchar? ¿soy abusiva en la autoridad? ¿cómo imparto las reglas, la forma de convivencia? ¿Cómo expreso el cariño?



Considero que siempre el punto es el CÓMO. Qué queremos decir y cómo lo hacemos.



Si al profesor o profesora le contestamos del mismo modo que se dirige a nosotros, es posible que generemos una escalada de violencia. En cambio, si podemos buscar el espacio y lugar en el que podamos desarrollar nuestro pensamiento y sentimiento, habilitando la escucha de otro, podemos encontrar una nueva relación, que nos honre y por supuesto al otro también.



Mi postura es idealista. NO. Y me interesa resaltarlo porque nos encanta decir “qué le vamos a hacer” y quedarnos en una situación de confort.



Aquello que propongo, es ser protagonistas de nuestra vida, acompañando a nuestros hijos a una mejor calidad de vida. Reprimir nuestros pensamientos y emociones nunca es buena opción. La clave es aprender a gestionarlos. Es un proceso y se logra. Trae muchas satisfacciones y evolución personal y grupal.



Afortunadamente ante estos planteos ya no me pueden decir: “vas a ver cuando seas grande que no es así”. “vos lo decís porque no sos madre” o “seguro lo decís, pero no lo intentaste”.



Soy consecuente con mis palabras. De eso estoy orgullosa y honrada. Si el lector quiere seguir quejándose y entrampar a sus hijos en un discurso cerrado. Sepa que es una opción, no la única.

