Nueve ideas aparentemente absurdas que son un hit

Estos eventos incluyen locaciones de bodas reales, empresas de catering y DJs, y actores profesionales que hacen su performance como “los novios”. Eso sí, como no es una boda real hay que pagar entrada y el valor puede ir de los 450 pesos a los 600, dependiendo de la fiesta. .

La idea fue de un grupo de argentinos, encabezados por Martín Acerbi, que cayó en la cuenta de que ya casi no iban a casamientos porque sus amigos ya no se casaban. Fue entonces cuando se les ocurrió inventarse una propia y crear luego Falsa Boda.

La idea de esta particular maratón (Muza5K) surgió de los periodistas y amigos Martín Auzmendi y Joaquín Hidalgo, quienes quisieron resolver el dilema de cuál es la mejor pizzería porteña. A parTir de allí, lo que comenzó como desafío para resolver ese debate, se transformó en un evento popular, con 1.500 participantes por año a partir del impulso que le dieron las redes sociales.

4- Una fiesta dentro de otra fiesta

Con las discotecas en caída en las principales ciudades brasileñas, el país está viendo el auge de las fiestas temáticas. Durante la última semana de Carnaval, se promovieron miles de fiestas callejeras en todo el país. Una fiesta en la calle (o bloco en portugués) durante el Carnaval suele ser gratuita y cualquiera con ganas de divertirse puede unirse al grupo.

Emo Carnival Street Party sube la apuesta al convertirse en “una fiesta dentro de una fiesta” mezclando diferentes géneros musicales en un desfile callejero.

“Lo más difícil es costear todo cuando no podés vender entradas, no tenés anunciantes y no está permitido vender bebidas. Para este proyecto, tuvimos que confiar en la creatividad y desarrollar mecanismos de ingresos alternativos, como la venta de merchandising”, explica el organizador Alexandre Cavalcanti.