Pereyra votará a favor del aborto, aunque no se hagan modificaciones

El senador del MPN, Guillermo Pereyra mantendrá su voto a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo aunque insistirá con las modificaciones que impulsó durante el plenario de comisiones, en el que ningún dictamen obtuvo mayoría.

El Senado se prepara para una compleja sesión este miércoles no sólo por el polémico tema a tratar, sino por las cuestiones de forma ya que, al no haber dictamen, la misma Cámara es la que debe habilitar que se debata el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados. El escenario planteado hasta el momento determina que este paso será zanjado, para que se analice la iniciativa en sí.

Llegado este punto, Pereyra afirmó que mantendrá su voto a favor en la instancia general, pero aclaró que si el proyecto es aprobado, en la instancia particular buscará introducir modificaciones para que no se sancione a los médicos que se nieguen a realizar la interrupción del embarazo y que la práctica sea financiada por el Estado, no por las obras sociales.

A pesar de su apuesta al análisis de cada artículos de la ley, el senador aclaró que “la técnica legislativa es que estoy a favor con modificaciones, pero si no salen las modificaciones uno queda votando a favor”. Si la ley se llegara a aprobar con modificaciones deberá volver a su Cámara de origen, o sea Diputados, para que las mismas sean votadas.