Los chicos se vuelcan al ajedrez en Río Colorado

El ajedrez se convirtió aquí en una pasión que convoca a chicos y jóvenes, desde los 6 a los 20 años. En vez del celular, la mente de los pibes se concentra en el tablero, para “cranear” los movimientos que les darán a las piezas

El juego ciencia se expandió en escuelas primarias y secundarias y logró captar la atención de más de 200 chicos de ambos sexos, sin distinción social. Dedican varias horas a la semana a perfeccionar su juego, en aprender y proponer estrategias, tácticas que les ayuden a buscar una salida al momento de estar en problemas, como sucede en la vida misma

Varios jugadores de Río Colorado cuentan con laureles en las repisas de sus casas. Son títulos de campeonatos en los juegos Evita y los Rionegrinos, entre otros. (Ver testimonios)

A los chicos se los suele ver en las pantallas de internet, buscando partidas para sumar conocimiento antes de un juego.

Ernesto Barrios un “legendario” del juego ciencia, con reconocimiento en toda la provincia, dice que la actividad en Río Colorado sigue en asenso y “en nivel alto”. Observa que “hay un grupo de chicos con gran potencial, que necesitan salir de aquí para crecer en el juego, pero todo vuelve a foja cero cuando se piensa en conseguir los recursos en tiempos de bolsillos flacos.”

En el primer torneo del año se hizo en las instalaciones de la Escuela Nº 91. Reunieron 140 jugadores de primarias y secundarias, quienes jugaron en forma simultánea. Se pudieron ver partidas como “batallas épicas” trabadas, donde nadie quería ceder piezas. Todos buscando el mejor movimiento para “comerle” fichas al rival.

El torneo se organizó en cuatro categorías: sub 10; sub 12; sub 14; sub 19. No hubo distinción de sexos y fue seguida durante toda la tarde con el aliento de padres y madres .

La segunda fecha se jugará en el mes de julio.

Barrios dice que para superarse en el ajedrez “hay que estudiar en forma constante y dedicarle un par de horas todos los días. También se tiene que competir con jugadores de mayor nivel, es lo que te hace crecer.”

Se lamentó porque muchos de los jóvenes que tienen futuro en el juego no puedan desarrollarse mejor, porque no logran tener un mayor contacto en las competencias de Buenos Aires, donde el ajedrez tiene el mejore nivel de las competencias.

“Promover este tipo de torneos y encuentros ayuda a configurar verdaderos espacios de socialización y de inclusión de los niños y adolescentes. También buscan motivar y fomentar la participación de estudiantes en la práctica de ajedrez”, destacaron desde la coordinación de Ajedrez Educativo.

“El ajedrez es una herramienta pedagógica fuertemente vinculada al desarrollo de las capacidades de abstracción, al pensamiento anticipador y a las actitudes positivas hacia la resolución de los problemas y mejora el rendimiento académico de todos los chicos” argumentó Pablo Pérez Raone.