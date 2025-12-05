Playa, deportes y show: el verano en Las Grutas se viene con todo

A partir de este viernes, las playas de Río Negro tendrán su flamante apertura de la actividad estival, repartida en una grilla de cinco días con lo mejor del paisaje, la música, la gastronomía y el deporte. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Rodolfo Hidalgo, titular de la Secretaría de Turismo de San Antonio Oeste, compartió detalles de la organización y de las expectativas con las que llegan a la etapa más esperada del año por esa localidad, el centro urbano del Puerto del Este y el Balneario Las Grutas.

El calendario señala que la propuesta oficial comenzará a partir de la presentación del operativo “Playas Seguras”, en la explanada del Casino, ubicado entre las calles Viedma y Bresciano, de cara al arribo de miles de turistas. A partir de allí habrá alternativas para todos los gustos el sábado 6, domingo 7, lunes 8 y viernes 12.

Variada oferta

Se sabe que la zona completa posee una capacidad de alojamiento de 24 mil plazas habilitadas, entre hoteles, casas, departamentos y campings. Promociones de tres noches de alojamiento por el pago de dos, además de descuentos en excursiones fueron algunas de las alternativas para seguir tentando a patagónicos y visitantes a que sigan eligiendo este destino en los días más cálidos del año.

Y en el resto de los meses, los distintos eventos que encontraron en esta comarca su sede, permitieron que nunca decaiga el vínculo con el resto de la comunidad. Como prueba de que la costa atlántica tiene mucho más para dar, en este lanzamiento estarán incluidas además pruebas deportivas como la Carrera “Desafío Ruta 23”, el Torneo Abierto de Newcom y el Gran Prix Nacional de Pampero – Copa Golfo Azul, que motivará la participación de 30 veleros provenientes de distintos puntos del país.

Para completar, no faltará el tradicional Primer Chapuzón, el encendido de guirnaldas en la Peatonal, el Paseo Gastronómico, Cervecero y de Productores, la cocina con frutos del mar y el lanzamiento de la Primera Bola de la Temporada. En honor a la conmemoración del feriado del lunes 8, por la Inmaculada Concepción de la Virgen, se contará además con la realización de las celebraciones religiosas, para coronarlas con el encendido del Pino Navideño.

El gran cierre de cada noche hasta el domingo traerá consigo las presentaciones de “Manto Negro” (Tributo a los Redonditos de Ricota), “Vuleband” (Tributo a Abba), el cuarteto de “La Banda al Rojo Vivo” y el folclore de “Campedrinos”, que pasará por el mar patagónico antes de seguir viaje rumbo a la competencia de la canción en Viña del Mar, Chile.

Respaldo a los visitantes

Foto: Gentileza Turismo SAO.

En constante revisión para ofrecer un mejor servicio, desde la Secretaría y con apoyo del Emprotur (Ente de Promoción Turística) de San Antonio Oeste, Este y Las Grutas se abocaron a reforzar el relevamiento de prestadores para disminuir el riesgo de estafas. Para eso profundizaron las recorridas, no solo en forma presencial sino también a través de los avisos que circulan en redes sociales y plataformas web, además de poner a disposición la línea de Whats App oficial (2934 49-7463), para que los clientes y usuarios chequeen sus reservas, antes de realizar transferencias anticipadas.

En un entorno único, inmerso en la vida del Golfo San Matías, la región combina arena y acantilados, para desarrollar todo tipo de actividades dentro y fuera del agua, tanto para familias y parejas, como para los grupos de amigos que se reúnen cada jornada, desde aquí hasta que termine el verano.

Como antecedente y prueba alcanzada, Hidalgo valoró los resultados obtenidos en el último fin de semana largo, en noviembre, que les permitió recibir a 29 mil turistas.

“Ya tenemos reservas para estos días que se vienen. No nos ponemos un techo, porque buscamos superarnos”, reconoció entusiasmado el funcionario.

El sitio oficial para conocer las mejores opciones es www.lasgrutasturismo.gov.ar