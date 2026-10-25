¿Por qué llovió tanto en Neuquén y Río Negro?: el anticipo de especialistas para los próximos días en la Patagonia

El temporal de lluvias intensas e inundaciones repentinas que afectó al norte de la Patagonia respondió a una configuración atmosférica muy específica y persistente. Diferentes sectores de Neuquén y el centro-oeste de Río Negro quedaron expuestos durante varios días a condiciones de fuerte inestabilidad.

El meteorólogo Enzo Campetella analizó el fenómeno que complicó la región en los últimos días y detalló cómo interactuaron los sistemas atmosféricos para generar el temporal.

«La pieza central de este fenómeno fue un bloqueo atmosférico, un escenario que dificulta el desplazamiento habitual de los sistemas de presión», indicó el especialista.

Según precisó, una alta presión instalada sobre el océano Atlántico impulsó una circulación constante de aire húmedo hacia la región, mientras que una baja presión en el Pacífico y una vaguada en altura favorecieron el ascenso del aire.

A este escenario se acopló el factor geográfico fundamental de la región: «La cordillera de los Andes actuó como una barrera para potenciar el ascenso y la condensación de la humedad contra el relieve», explicó Campetella.

Los dos períodos de tormentas que aún restan en Neuquén y Río Negro

Aunque el patrón principal comienza a perder organización, los especialistas advierten que la transición hacia el buen tiempo todavía demandará unos días. El pronóstico señala la llegada de dos etapas de inestabilidad antes de una mejora general:

Primer período (Lunes): se desarrollará durante la tarde, con tormentas distribuidas en paralelo a la cordillera. Afectará el centro y oeste de Neuquén, la zona cordillerana rionegrina y puntos de Chubut y Santa Cruz.

se desarrollará durante la tarde, con tormentas distribuidas en paralelo a la cordillera. Afectará el centro y oeste de Neuquén, la zona cordillerana rionegrina y puntos de Chubut y Santa Cruz. Segundo período (Martes a Miércoles): se registrará entre la noche del martes y el transcurso del miércoles. El foco de las tormentas se trasladará hacia el Valle Medio y, con mayor intensidad, hacia el este de Río Negro.

El escenario posterior y las recomendaciones de los especialistas

La tendencia indica que el bloqueo atmosférico se debilitará de forma gradual hacia la mitad de semana, dando paso a condiciones más calmas y al retorno paulatino del sol.

Sin embargo, los expertos advierten que la mejora general no elimina los riesgos de manera inmediata. Las nuevas precipitaciones previstas para las próximas horas sobre zonas que ya acumulan altos niveles de humedad y caudales elevados en ríos y lagos exigen mantener la precaución en las cuencas cordilleranas.