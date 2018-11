Prestan sus vestidos para que nadie se quede sin fiesta de egresados

El fin de las clases y las fiestas de egresados son dos factores que implican un gasto extra para todas las familias ya que la vestimenta de las chicas suelen ser más costosas. Y más si van acompañados de zapatos, maquillaje y peinado. Es por eso que muchas ex egresadas de la región pensaron en las que no pueden hacer tamaña inversión y comenzaron una propuesta solidaria y sorora, destinada a aquellas que no pueden acceder a una vestimenta de estreno. El grupo de Facebook “Lindos de corazones” es uno de los promotores en el país de esta actividad solidaria.

La iniciativa es a nivel nacional y se extiende a toda la región. “Hola chicas, yo también me sumo a prestar mi vestido de fiesta de egresada. Estamos en tiempos difíciles y el mío está a disposición de la chica que lo necesite”, publicó en Facebook Karen de Senillosa. Por su parte, Lucía de Roca publicó que “si conocen a alguien que desee bajar y no tenga plata para su vestido, yo le presto el mío y también los zapatos”.

Es cierto que muchas veces esos vestidos y/o “monos” son utilizados una sola vez en la vida por lo que ponerlo a circular es darle vida útil.

Se sumaron también a la movida algunas peluqueras y maquilladoras que realizan servicios express de forma gratuita.

Y los hombres no se quedan atrás ya que muchos están regalando sus trajes.