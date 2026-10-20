Primer ascenso de argentinos al cerro Vanguardia: la hazaña de pasar 20 días en un campo de hielo

Cinco andinistas, dos de ellos argentinos, abrieron nuevas rutas en el cerro Vanguardia y caminaron 200 kilómetros por el campo de hielo. Foto: Gentileza Tyler Lekki.

Un grupo de cinco montañistas, dos de los cuales son argentinos, subió al cerro Vanguardia, también conocido como Buracchio, de 3.018 metros de altura sobre el nivel del mar. La expedición implicó estar durante 20 días inmersos en el Campo de Hielo, un terreno hostil que se encuentra al sur de El Chaltén, en la frontera entre Chile y Argentina.

Los montañistas recorrieron 205 kilómetros a pie y sobre esquíes. Además de ascender al mítico cerro cubierto de nieve y hielo, le dieron la vuelta al cordón montañoso Mariano Moreno, saliendo desde El Chaltén y regresando allí nuevamente. La preparación les llevó tres años, sin embargo, no tenían certeza de poder lograrlo.

«Fue uno de los días más lindos de mi vida. Fue increíble», contó a Diario RÍO NEGRO, Juan Cruz Adrogué, montañista y médico. Junto a Matthew Tufts, estadounidense, subieron por la cara norte de la montaña, combinando la disciplina de esquí de travesía con escalada en hielo, mientras que el resto del equipo subió por el noroeste, escalando en hielo.

Cinco andinistas, dos de ellos argentinos, abrieron nuevas rutas en el cerro Vanguardia y caminaron 200 kilómetros por el campo de hielo. Foto: Tyler Lekki.

Además de un aficionado de los deportes de montaña, Adrogué es médico en el puesto sanitario de El Chaltén, donde atiende desde gripes e infecciones hasta pacientes que llegan en estados de salud comprometidos por los accidentes en las montañas de la zona.

«Mi primera motivación fue venir para trabajar en rescates de montaña, después descubrí que el trabajo en el puesto sanitario me encanta», contó el andinista, que además participa activamente en la comisión de auxilio, y remarcó: «fue un deber que sentí, al tener conocimientos médicos y de alta montaña, se me reveló el propósito de ayudar en situaciones donde no muchos lo pueden hacer».

se me reveló el propósito de ayudar en situaciones donde no muchos lo pueden hacer» Juan Cruz Adrogué, médico rescatista de montaña

Al momento de organizar la expedición, él se encarga de los cuidados médicos. «Llevé un botiquín tan grande que podía actuar si a alguno de nosotros nos daba apendicitis», señaló el montañista.

Cinco andinistas, dos de ellos argentinos, abrieron nuevas rutas en el cerro Vanguardia y caminaron 200 kilómetros por el campo de hielo. Foto: Tyler Lekki.

A mediados de septiembre, Matthew, Juan Cruz, Jeremías, Kiff y Tyrel salieron desde El Chaltén rumbo al gran Campo de Hielo. Llevaban 30 litros de nafta, 20 kilos de queso, 130 raciones de alimento liofilizado, palas, paneles solares y bolsos con piquetas, crampones, cuerdas, bolsas de dormir y carpas. «Teníamos que aguantar las tormentas en el campamento para poder seguir avanzando», explicaron los expedicionarios.

Caminaron durante nueve días para llegar a la base del cerro Vanguardia. Si bien la altura de la montaña es considerable, la dificultad de esta expedición se concentraba en la lejanía y la hostilidad del ambiente. Las tormentas y las grietas de los glaciares hacían que el progreso fuese lento. Los días de «luz plana» -una especie de niebla donde el sol, sobre la nieve, elimina sombras y contrastes- no podían saber hacia donde se dirigían.

«Del montañismo nos atrae más la tecnicidad que la altura -explicó Adrogué-, las montañas en esta zona son prácticamente todo nieve y hielo, nunca tocamos roca. Son muy difíciles de subir de forma segura».

Cinco andinistas, dos de ellos argentinos, abrieron nuevas rutas en el cerro Vanguardia y caminaron 200 kilómetros por el campo de hielo. Foto: Tyler Lekki.

Un lugar inexplorado

El cerro Vanguardia, ubicado en territorio chileno sobre el gran manto de hielo que se extiende por la patagonia austral, entre Argentina y Chile, fue nombrado así por primera vez en 1969, por una expedición japonesa. Como su nombre no fue registrado en los mapas de la época, en 2002 fue re bautizado como cerro Christian Buracchio, en homenaje al fallecido kayakista y escalador chileno.

«Queríamos hacer una mision a la antigua, como una vivencia similar a los primeros alpinistas de Chaltén que entraron al hielo en esos años», contó Adrogué, y aclaró que «como no hay mapas del glaciar es dificil planificar estas salidas. Hace 50 años que no iban personas al lugar donde queríamos llegar, no había a quién preguntarle«.

Cuando llegaron a la base del cerro, tras días de tormenta, las nubes se abrieron y pudieron ver la cumbre. «Se despejó todo y fue una entrada muy linda», recordó el montañista.

1/ 5 Ascenso por nieve y hielo para alcanzar la cumbre del cerro Vanguardia -también conocido como Buracchio- Foto: Tyler Lekki. 2/ 5 En el campo de hielo, las tormentas dificultan el avance hacia la base del cerro. Foto: Tyler Lekki. 3/ 5 Cinco andinistas, dos de ellos argentinos, abrieron nuevas rutas en el cerro Vanguardia y caminaron 200 kilómetros por el campo de hielo. Foto: Tyler Lekki. 4/ 5 Los andinistas llevaban cuatro trineos cargados de material, alimento y combustible, para sobrevivir en el gran Campo de Hielo. Foto: Tyler Lekki. 5/ 5 Cinco andinistas, dos de ellos argentinos, abrieron nuevas rutas en el cerro Vanguardia y caminaron 200 kilómetros por el campo de hielo. Foto: Tyler Lekki.

La primera llegada exitosa a la cumbre del cerro Vanguardia fue en 2014, cuando una expedición de alemanes logró alcanzarla por la cara suroeste.

En este segundo y tercer ascenso, el bonaerense Juan Cruz Adrogué y el mendocino Jeremías Salinas llegaron a la cumbre por las caras norte y noroeste, combinando la disciplina del esquí de travesía con la escalada en hielo, y Adrogué marcó la primera bajada en esquíes que se hizo sobre la ladera de esta montaña.

«Muchas veces el cuerpo puede y la mente frena de hacer cosas», reflexionó Adrogué. Finalmente, pudo cumplir su objetivo: «queríamos habitar el lugar, conocer el hielo realmente en su profundidad».





Queríamos conocer el hielo realmente en su profundidad» Juan Cruz Adrogué, andinista argentino, residente en El Chaltén.

Un médico de alta montaña

Cuando llegó a El Chaltén, Juan Cruz tenía que dividir su entusiasmo por la medicina y el montañismo. Trabajaba en el puesto sanitario, pero en cuanto había algún rescate, siempre era de los primeros en ponerse a disposición en la comisión de auxilio. “Me encontré siendo una persona con conocimientos médicos y de alpinismo altos”, relató.

Esta condición, sumada a la pasión por las aventuras, lo llevó a ganar una gran experiencia en accidentes de montaña. Cuando sale con sus amigos en sus propias expediciones, siempre se encarga de gestionar los malestares o daños que puedan suceder entre las personas del grupo. “Me deja más tranquilo tener los conocimientos”, explicó.

Al volver de la gran expedición al Campo de Hielo, en la que estuvo abocado planificando durante los últimos tres años, señaló que ahora su propósito radica en lo profesional: “me gustaría seguir desarrollando mi lado profesional, convertirme en un buen médico de rescate”.