Profesionales neuquinos garantizarán el derecho al aborto

El proyecto de ley que legaliza el aborto en la Argentina hasta la semana catorce de gestación inclusive obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 14 de junio pasado. De inmediato autoridades de clínicas privadas de todo el país -incluido Río Negro y Neuquén- anticiparon su oposición a la iniciativa. Sin embargo hay profesionales de la salud que manifestaron públicamente que realizarán la práctica.

Se trata de la “Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir” creada en 2014 e impulsada desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Son quienes garantizan la interrupción legal del embarazo (ILE) por causales tal y como establece actualmente el Código Penal: cuando corre riesgo la vida o la salud de las mujeres o personas gestantes o cuando estas fueron víctimas de violación.

“La red sirvió para visibilizar la práctica del aborto en el marco del artículo 86 del Código Penal”, aseguró Mariana Aguirres, trabajadora social del centro de salud de Parque Industrial e integrante de la red que cuenta con referentes en toda la provincia, tanto en centros de salud como en hospitales.

Aguirres afirmó que hay una comisión de ILE que abarca la zona metropolitana, integrada por médicas, psicólogas, ginecólogas, trabajadoras sociales, que se reúne los primeros martes de cada mes.

Recordó que en 2007 el ministerio de Salud de Neuquén aprobó la resolución Nº 1380 para “garantizar el cumplimiento del artículo 86, incisos 1 y 2 del Código Penal, en los cuales queda estipulada la facultad para llevar adelante abortos en condiciones de no punibilidad.” También insistió en que la provincia tiene un protocolo de atención.

“Hay profesionales que están garantizando la práctica porque entendemos que salud tiene que brindar una solución y no ser parte de un problema. En esto estamos convencidas de que el sistema de salud tiene que acompañar a las personas en estas dos posibilidades: en la decisión de maternar y en la decisión de no maternar. Que no tiene que ser un proyecto forzado y visibilizar que se viene realizando hace mucho, más allá de que estemos a la espera de la aprobación en el Senado”, agregó.