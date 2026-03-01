Reclaman la apertura de la escuela primaria de Cerro Alto, en Río Negro

La comunidad rural de Cerro Alto, un paraje cordillerano ubicado a unos 150 kilómetros de Bariloche, está movilizada por la situación de la escuela hogar 152, que hasta el momento no abrió sus puertas, a pesar del inicio del ciclo lectivo del período RIE (receso invernal extendido) a mediados de febrero, en el que está comprendido el establecimiento primario.

Padres de los alumnos apoyados por docentes y la comunidad convocaron a un abrazo simbólico este domingo ante el temor del cierre definitivo de la escuela a la que asisten cuatro estudiantes. Desde el Gobierno indicaron tiempo atrás problemas de suministro agua en el establecimiento que impedían su normal actividad. Este diario intentó conocer los fundamentos del ministerio de Educación, pero no logró respuestas ayer.

Ana Delgado, maestra auxiliar docente de la escuela recordó que el año pasado “el gobernador inauguró un galpón en una escuela cercana a nosotros, a 12 kilómetros, en Corralito y adelante de la gente dijo que esta escuela de Cerro Alto se iba a fusionar con la de ellos”.

La maestra auxiliar indicó que cuando se presentaron a comienzos de febrero los trabajadores del establecimiento, se les informó que debían acudir al Consejo Escolar y previo a cumplir esa indicación consultaron en Supervisión donde se les indicó que la escuela tendría un “cierre provisorio” basado en los “problemas de agua”.

Delgado indicó que la escuela “tiene varias perforaciones que se estaban analizando para volver a tener invernadero” y remarcó que el año pasado “jamás tuvimos que suspender las clases” por faltante de agua.

Según la maestra auxiliar, a las familias les informaron que debían acudir los chicos a Corralito, el otro paraje cercano, y tres docentes titulares fueron reubicados. Para los chicos -que asisten al establecimiento desde el mismo paraje, Coquelén y Arroyo Blanco- la distancia para recorrer es mayor y las familias rechazan el cambio de comunidad educativa.