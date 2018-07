Recomiendan a las escuelas hablar sobre el peligroso juego del Momo

La titular de la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente, Natalia Stornini solicitó al ministerio Fiscal que investigue sobre la denuncia radicada por el padre de una chica por los mensajes del presunto “juego del Momo”. Y a la vez, solicitó a las supervisiones de todos los niveles educativos, que se aborde el tema en las escuelas porque es importante su “visibilización”.

La jueza Stornini, explicó que la intervención de la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente, se hizo a través de la denuncia que el padre de una chica de 15 años hizo en una comisaría de Cutral Co.

Es la primera denuncia de esta naturaleza que llega a sede judicial aunque no significa que se trate de un hecho aislado. “Acá lo importante fue que el adolescente haya acudido al padre y que el papá pueda comunicarnos a nosotros y así a tomar medidas”, dijo la funcionaria judicial.

En el caso que llegó a la justicia, los mensajes si bien no especificaba que se trataba del “juego del Momo” o al menos con ese objetivo, según refirió. “Es de un número desconocido, intentando comunicación y después frente a la no respuesta empiezan a llegar mensajes intimidatorios y amenazantes”, especificó.

Los mensajes referían: “sé dónde vivís, sos hija de tal o tal personas” y con datos que hacen a la intimidad de las personas. “El niño que está desprevenido, puede pensar que es alguien del entorno que les puede hacer mal. Y es importante hablar con los chicos que estén alertas y no se asusten para que no tienen que entablar en comunicación con gente que no conocen”, subrayó Stornini.

Es para evitar que les roben datos desde el teléfono, amenazas, coacciones, estafas, porque esto “genera mucha angustia en los chicos porque los mensajes son atemorizantes”.

Ahora, el ministerio Público Fiscal investiga, para saber si existe la comisión de un hecho delictivo. Pero también se pidió desde la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente a la “la supervisión de los distintos niveles que aborden en las escuelas esta temática para que los chicos estén informados. Esto es macro y le puede pasar a cualquiera”, concluyó Stornini.