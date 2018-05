Recomiendan vacunarse contra el sarampión y la gripe para viajar a Rusia

El Ministerio de Salud rionegrino publicó algunas recomendaciones para quienes viajen a Rusia por el mundial del fútbol. Principalmente insistieron en que quienes no cuenten con la vacuna contra el sarampión deberán aplicarla mínimo 10 días antes de viajar. Buscan evitar que el virus reingrese al país.

Explicaron que si bien no es un requisito para ingresar al país europeo, es fundamental para que el virus no vuelva a circular en Argentina, y de esta forma cuidar a quienes no puedan recibirla.

En el país no se registran casos autóctonos desde el año 2000, pero por la alta circulación del virus en otras regiones se han reportaron casos importados. El mayor brote fue en el año 2010, luego del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, con 17 casos diagnosticados.

Por la alta circulación de este virus en Europa, y sumado a la asistencia de personas de distintos países al campeonato, vacunarse es la principal medida de protección.

Durante 2017 en Europa más de 21 mil personas contrajeron la enfermedad y 35 murieron. El 72 por ciento de los casos fueron notificados por Italia, Rumania y Ucrania. En el transcurso del corriente año la situación está muy lejos de ser controlada, no solo en Europa, sino también en otras zonas del mundo.

Con el objetivo de asegurar la protección, los niños de entre 12 meses y 4 años, deben acreditar una dosis de vacuna triple viral, que cubre contra el sarampión, la rubéola y paperas. Los mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben tener dos dosis de vacuna doble o triple viral, y que haya sido aplicada después del primer año de vida. Las personas que nacieron antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes.

Desde la cartera sanitaria recomendaron a padres y adultos a cargo que evalúen seriamente el riesgo que implica viajar con niños entre 6 y 11 meses inclusive, y consultar a un especialista en medicina del viajero para consultar por este tema. En estos casos, la decisión de vacunar con una dosis de vacuna triple viral requerirá una indicación médica, y deberán tener en consideración que en ese rango etario la capacidad de que la vacuna genere respuesta inmune es menor.

Además, para los niños menores de 6 meses de vida la vacuna triple viral está contraindicada.

Esta dosis es adicional y no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación regular. Los niños que la reciban deberán iniciar el esquema regular al cumplir el año de vida según lo estipulado en el Calendario Nacional de Vacunación. También es importante señalar que como esta dosis no está contemplada en el calendario, no será suministrada por el ministerio de Salud de la Nación.

Si al regresar del viaje aparecen síntomas como fiebre y erupción cutánea consultar con urgencia a un médico.

Por otra parte también aconsejaron la vacuna contra la gripe para las personas incluidas dentro de los grupos de riesgo, como por ejemplo mayores de 65 años, niños de 6 a 24 meses (dos dosis separadas por al menos 4 semanas), embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y personas entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas (respiratorias, cardíacas, inmunodepresión, obesidad, diabetes o enfermedad renal, entre otras).