Recordaron el trágico 12 de abril de 1976 en Cutral Co

Las 34 víctimas de la tragedia aérea ocurrida hace 42 años atrás fueron recordadas ayer. Se trata de la caída del avión AVRO 748, que despegó un 14 de abril de 1976 desde Rincón de los Sauces y se estrelló kilómetros antes de llegar a Cutral Co. Todos los ocupantes, trabajadores de YPF y la tripulación del avión fallecieron.

En el cementerio de Cutral Co, ayer se recordó el hecho con algunos familiares, excompañeros de trabajo, autoridades y vecinos. El “avión de YPF” se le decía a la nave que de manera habitual trasladaba a los trabajadores una vez que cumplían sus jornadas laborales de 18 días en Rincón de los Sauces, con cuatro días de descanso en Cutral Co y Plaza Huincul. Ese 14 de abril, el avión AVRO 748 no logró llegar a destino. Se estrelló unos kilómetros antes, en la denominada meseta Buena Esperanza. Allí también hay un monolito que recuerda esa tragedia. Y hasta allí también partió como lo hace desde hace años atrás, una cabalgata con familiares.

El intendente José Rioseco, destacó que los trabajadores fueron partícipes del desarrollo de la comarca. “Familias que de un momento para otro, se vieron golpeadas por la desgracia”, recordó. Por otra parte, dijo que en vez de un mausoleo, que había sido reclamado por uno de los veteranos de YPF, José Briceño, se hará un monumento.

Será a la vera de la Ruta 22, “para que nuestro pueblo tenga memoria”. Consideró que es necesario “hacer conocer la historia y para que, quienes circulen por esta zona sepan algo más de Cutral Co”. Se colocó una ofrenda floral, se hizo un minuto de silencio y hubo una misa.

Las víctimas del avión AVRO 748 fueron Marcelino Porro; Jorge Vázquez; Jesús Reyes; Hugo Sandoval; Teodoro Sandoval; Agapito Bustos; Felix Marín; Carlos San Martín; Mario Sambueza; Abelardo Campos; Ángel García; Abdon Abarzúa; Carlos Retamal; Mario Casanova; Omar Carbone; Carlos Rodrigo; Daniel Arcusa; José San Martín; Juan Rodríguez Yáñez; Anacleto Baigorria; Gabriel Giménez; Juan Sepúlveda; Domingo Durán; Ricardo Seru; Florentino Zuñiga; Paulino Catricura; Joaquín Nieto; Ramón Sosa; José Bascuñán; Raúl Contreras; Aldo Carrizo; Juan Peduzzi, copiloto; Sixto Rojas (piloto) y Rubén Terzano.