Recorrió 600 kilómetros en bicicleta para ver a su abuelo

Marcos Mariscal, un joven de Plottier decidió llevar a cabo una promesa que le había hecho a su abuelo. Que tomaría su bicicleta y recorrería muchos kilómetros para ir a visitarlo a la ciudad de San Rafael, Mendoza.

Marcos contó que Elías Yolando Carmona, de 92 años, se trasladó a la ciudad neuquina para visitar a su familia. Con su nieto charlaron sobre anécdotas e historias de su vida y de cómo recorría muchos kilómetros arriba de su bicicleta. Allí surgió la idea y la promesa, que alguna vez iría pedaleando hasta la localidad cuyana.

Cuando su abuelo regresó, el joven de 29 años comenzó los preparativos del viaje, y conseguir medios para juntar dinero.

Marcos partió el 25 de febrero y llegó el 7 de marzo. “Fijé venir por una ruta no tradicional y por los lugares que mi abuelo me había comentado que existían y en los que había trabajado mi padre como El Nihuil. Fui por la ruta 151 hasta Algarrobo del Águila, luego por la ruta 10 pasando por la Ahumada para poder llegar. Me tuvieron que ayudar vecinos porque el GPS no me funcionaba”, relató marcos Mariscal Diario San Rafael.