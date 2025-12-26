Región andina: aventura, naturaleza y actividades al aire libre

San Carlos de Bariloche y El Bolsón proponen un verano activo, con lagos, montañas y una amplia oferta turística en uno de los destinos más representativos de la Patagonia.

Durante el verano, la oferta de actividades es amplia y diversa. En Bariloche, el trekking y el senderismo permiten recorrer cerros emblemáticos como Campanario, Otto, Catedral, López o Challhuaco, además de circuitos de refugios de montaña que invitan a travesías de uno o varios días. Los lagos Nahuel Huapi, Moreno y Gutiérrez son escenario de actividades náuticas como kayak, stand up paddle, paseos embarcados y playas de lago ideales para disfrutar en familia.

El ciclismo, las cabalgatas y las excursiones guiadas completan una propuesta pensada tanto para quienes buscan movimiento como para quienes priorizan el contacto con la naturaleza.

El Bolsón suma una experiencia profundamente vinculada al entorno natural y a la vida al aire libre. El Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE) es uno de los grandes atractivos de la región, con una extensa red de senderos que recorren bosques andino-patagónicos, ríos de aguas transparentes y refugios de montaña. Caminatas hacia el Cajón del Azul, el Hielo Azul, el Retamal o el Lago Escondido permiten disfrutar de jornadas inmersas en la naturaleza, con opciones aptas para distintos niveles de experiencia.

Hacia el sur de la región, El Manso se presenta como una propuesta complementaria que invita a bajar el ritmo y conectar con la naturaleza en estado puro. Este valle, rodeado de montañas, ríos y bosques, propone experiencias de turismo rural, actividades al aire libre y una fuerte conexión con el entorno. El rafting en el río Manso, las caminatas, las cabalgatas y la vida en estancias y alojamientos rurales permiten vivir el verano en sintonía con el paisaje, en un entorno de gran belleza natural y tranquilidad.

Además de las actividades de mayor intensidad, la región ofrece propuestas para un disfrute más pausado. Miradores naturales, caminatas interpretativas, observación de aves, recorridos urbanos y visitas a áreas protegidas invitan a conocer la biodiversidad y el paisaje a otro ritmo. Los atardeceres frente a los lagos, ríos y cerros se convierten en uno de los momentos más valorados del verano andino, ideales para la contemplación y el descanso.

La identidad cultural y gastronómica ocupa un lugar central en la experiencia turística. Ferias artesanales, mercados regionales y fiestas populares ponen en valor la producción local, mientras que la gastronomía patagónica se expresa en cervecerías artesanales, casas de té, restaurantes de montaña y propuestas basadas en productos regionales. El Bolsón, con su tradicional feria y su perfil agroecológico, suma un atractivo distintivo que complementa la oferta urbana y natural de Bariloche.

En este contexto, El Bolsón y San Carlos de Bariloche también se consolidan como sedes de eventos que refuerzan la identidad productiva y cultural de la región. El Congreso Internacional del Lúpulo, organizado de manera conjunta entre ambas localidades, convoca a productores, especialistas y referentes del sector a nivel nacional e internacional, con instancias técnicas, académicas y de intercambio vinculadas a la producción y la innovación.

Esta propuesta se complementa con la Fiesta Nacional del Lúpulo, una celebración popular que combina música, gastronomía y cultura cervecera, poniendo en valor la producción local y reafirmando a la Región Andina como referente del lúpulo y la cerveza artesanal en la Patagonia.

La Región Andina cuenta con una amplia red de alojamientos, guías habilitados y prestadores turísticos que permiten organizar experiencias seguras, personalizadas y adaptadas a distintos públicos, desde familias hasta viajeros aventureros. Esta infraestructura convierte al destino en una opción versátil, tanto para escapadas cortas como para estadías prolongadas.

Durante la temporada estival, y en el contexto de la emergencia ígnea, se promueve el respeto por los espacios naturales, el uso responsable del fuego y el cumplimiento de las recomendaciones vigentes en parques y áreas protegidas. Cada jornada en la Región Andina invita a descubrir una nueva forma de vivir el verano patagónico, entre aventura, naturaleza y momentos de conexión con el paisaje.