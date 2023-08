Otro traspié y frustración para los planes de viviendas en Río Negro.

Aún la ley de cofinanciación de la Provincia, la firma de los contratos están trabados porque, según se advierte, las constructoras no aceptan las condiciones fijadas.

A un mes de la sanción de la ley, fundamentada en que permitiría finalmente iniciar esas obras, no se avanzó en sus ejecuciones.

La norma, sancionada el 6 de julio, autoriza al gobierno provincial a «garantizar el financiamiento para la ejecución de 1230» viviendas del Programa Federal Casa Propia. Se trata de parte del cupo de 1326 unidades anunciadas el 20 de enero de 2021 para Río Negro por la gobernadora Arabela Carreras y el entonces ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Sus recurrentes dificultades parecían saldarse -según la postura gubernamental- con el instrumento aprobado por la Legislatura, que tuvo tratamiento urgente y respaldo unánime.

En concreto, la Provincia garantiza el pago -según esa ley 5655- de un valor mayor para construir a lo establecido por Nación y, también, una cancelación en plazo de los certificados de las empresas frente a posibles demoras nacionales.

Aún la celeridad reclamada, el IPPV no logró ninguna evolución y esa situación respondería a las objeciones de las constructoras. Era de suponer que, previamente, los empresarios estaban de acuerdo y existía un entendimiento al diseño legislado.

Ayer, el secretario general de la UOCRA Zona Atlántica, Damián Miller confirmó que la norma no solucionó nada, a partir de que modificaron las condiciones. Contó que ahora que la Provincia prometió un anticipo financiero (que Nación anunció no abonaría) pero que no financiaría obras complementarias en los barrios, como originalmente estaba pactado.

El dirigente sindical insiste en la puesta en marcha de los planes de viviendas, advirtiendo que si eso no pasa, no habrá obras en Viedma en la segundo semestre, con su impacto negativo en la ocupación de los trabajadores.

En ocasión del tratamiento legislativo, el ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri mencionó que los trámites tenían distintos estados por parte de Nación y, en consecuencia, diferentes tiempos para el inicio de las construcciones de viviendas.

Trámites avanzados y promesas renovadas

Los planes de viviendas para Viedma, Cipolletti y Regina presentaban la «no objeción» de Nación y se preveía un rápido comienzo porque solo faltaban las firmas de los contratos.

Dos semanas después de la ley, el ministro Valeri informó de un encuentro con las autoridades nacionales con el esquema de la Ley 5.655 y aseguró que permitirá «avanzar en la firma del contrato y reactivar las obras cuanto antes».

En ese momento, el funcionario reiteró que la ley daría «una salida a la problemática» generada por «las modificaciones de Nación a las condiciones iniciales».