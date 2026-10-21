Ritual, el nuevo festival gastronómico de Cipolletti: cinco días de sabores y una feria gratuita

Sebastián Mazzucheli, de Finca Araucaria, propone una cocina que aprovecha los productos de estación y respeta sus características. Gentileza

Almendras cultivadas en el Valle, vinagre de manzana sin filtrar, charcutería con ingredientes regionales y pescados del golfo San Matías. La producción rionegrina será el punto de encuentro de Ritual, el nuevo festival gastronómico de Cipolletti, que tendrá su primera edición del miércoles 11 al domingo 15 de noviembre.

Según informó el municipio, la propuesta combinará un circuito de restaurantes, bares y cafeterías con una feria en el Parque Rosauer. El objetivo es acercar al público el trabajo de quienes producen y cocinan en la región, además de impulsar la actividad comercial y turística de la ciudad.

Ritual en Cipolletti: cuándo será la feria y qué actividades habrá

El festival comenzará el miércoles 11 con el denominado Distrito Gastronómico. Los establecimientos participantes ofrecerán menús especiales, platos exclusivos y experiencias preparadas para el encuentro. También se anunciaron degustaciones, catas, charlas y encuentros con cocineros invitados.

El cierre se realizará el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, de 12 a 23, en el Parque Rosauer, con entrada libre y gratuita.

Durante esas dos jornadas habrá puestos gastronómicos y espacios de productores, bodegas, sidreras y cervecerías. La programación anunciada incluye música en vivo, clases de cocina, charlas y actividades para chicos.

De las chacras a la mesa: los productos del Alto Valle

Entre los participantes estará Eduardo Olano, de Canelo Patagonia, un emprendimiento que cultiva, elabora, envasa y comercializa almendras de producción propia.

Eduardo Olano, de Canelo Patagonia, cultiva y elabora almendras de producción propia, con foco en agregar valor en origen. Gentileza.

“El Alto Valle nos da identidad. Ciudades enteras se forjaron con la fruticultura”, expresó Olano en declaraciones difundidas en la gacetilla del festival.

Leo Merlo, de Arytza, presentará una nueva línea de vinagre de manzana sin filtrar. Su propuesta busca respetar los tiempos de elaboración y las características de la materia prima.

Leo Merlo, de Arytza. Gentileza.

También participará Gastón Arcucci, de Fruch Patagonia, con chips de manzana deshidratada, otra forma de agregar valor a una de las producciones características de la zona.

Gastón Arcucci, Frinch. Gentileza.

El cruce entre recetas e ingredientes locales tendrá una expresión en el trabajo de Christian Itcovici, cocinero y maestro charcutero de Don Joel. Radicado en el Alto Valle desde hace 21 años, elabora una mortadela de inspiración italiana con manzanas, nueces y gírgolas de la región.

“Encontré en el Valle una fraternidad de cocineros que buscamos potenciarnos los unos a los otros, destacando la potencialidad de cada profesional y de su cocina característica”, señaló.

Cocineros locales y sabores del mar rionegrino

El encuentro también reunirá a referentes de restaurantes y emprendimientos cipoleños. Carlo Puricelli, cocinero de Del Sur y productor de Vermouth Único, destacó la posibilidad de dar a conocer el trabajo del sector: “Hacía falta una feria que mostrara qué se está haciendo, cómo se trabaja y quiénes están detrás de la cocina cipoleña”.

Carlo Puricelli, cocinero de Del Sur y productor de Vermouth Único. Gentileza.

Sebastián Mazzucheli, de Finca Araucaria, puso el acento en los productos de estación y el respeto por sus características.

Simón Lochbaum, cocinero de Marga y nacido en Cipolletti, vinculó su propuesta con los sabores de las chacras que lo acompañan desde la infancia.

Simón Lochbaum, cocinero de Marga. Gentileza.

“Mi olfato, mi gusto, todo tiene que ver con el Alto Valle”, resumió Lochbaum, cuya cocina incorpora tomates, espárragos, alcauciles, cerezas y frutas de carozo, según la temporada.

Los productos de la costa también tendrán lugar. Francisco Ávila, cocinero de Nuevo Puerto, llevará pescados y mariscos del golfo San Matías a preparaciones populares como el fish and chips.

Desde el municipio, el intendente Rodrigo Buteler sostuvo que el festival busca fortalecer el vínculo entre la producción y la gastronomía: “Ritual viene a poner en valor toda esa cadena de producción, desde nuestras chacras hasta la mesa de cada restaurante, mostrando lo mejor que tenemos para ofrecer”.

Las novedades y la programación se podrán consultar en www.ritualcipolletti.com.ar y en Instagram, en la cuenta @ritualcipolletti.