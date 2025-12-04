Roca dará comienzo a la temporada de verano 2026 en el Balneario Municipal Apycar 

El próximo sábado 6 de diciembre, el Balneario Municipal Apycar abrirá oficialmente la temporada 2025-2026, dando inicio a uno de los espacios recreativos más concurridos de General Roca durante el verano. El predio permanecerá abierto todos los días de 8 a 00 horas, mientras que el piletón y los juegos acuáticos funcionarán de viernes a miércoles, de 13 a 21 horas. Los jueves este sector permanecerá cerrado debido a las tareas de vaciado y limpieza.

Los precios vigentes para la temporada 2025/2026

Para este nuevo período estival, el municipio definió los siguientes precios de ingreso:

Personas: $3.000

$3.000 Autos: $2.500

$2.500 Motos: $2.000

$2.000 Camiones: $3.500

$3.500 Casillas: $8.000

$8.000 Carpas: $5.000

$5.000 Grupo familiar (3 hijos, padre y madre): $7.500

El ingreso se cobrará solo en efectivo, con el objetivo de agilizar el acceso al predio. En la proveeduría, en cambio, estarán habilitadas las billeteras virtuales para realizar compras.

Acondicionamiento y mejoras en el balneario

De cara al inicio de la temporada, el Municipio de Roca continúa con diversas tareas de mantenimiento y puesta en valor del Balneario Apycar.

Resiembra y movimiento de suelo

Se ejecuta movimiento de suelo con motoniveladora para luego proceder a la resembración del césped, garantizando una superficie uniforme y apta para el uso recreativo.

Mejoras en calles internas

El personal municipal trabaja en la reparación y perfilado de las calles internas, contribuyendo a una mejor transitabilidad y circulación dentro del predio.

Ampliación en juegos acuáticos

En la margen sur del piletón, avanza la ampliación de la platea de hormigón de uno de los juegos acuáticos, una intervención que permitirá mejorar su funcionamiento y brindar mayor seguridad a quienes lo utilizan.

Reacondicionamiento general

Además, se llevan adelante reparaciones y tareas de mantenimiento integral en diferentes sectores del balneario, con el objetivo de presentar un espacio completamente acondicionado para el verano.

Los trabajos continuarán durante el día de hoy y mañana, con el fin de llegar al sábado con el balneario en óptimas condiciones para recibir a cientos de vecinos y vecinas.