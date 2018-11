Rosa mosqueta: una especie que atenta contra la ganadería

La rosa mosqueta es una especie invasiva y no es autóctona del país. “Tiene una gran capacidad de propagación porque se multiplica por semillas. Si un caballo , una vaca o un pájaro se la come, se la lleva, y con las semillas en las heces luego sale la planta”, informó.

“Cuando tenés la rosa mosqueta te va ocupando el mallín y llega un momento que, cuando se van juntando las plantas, se va cerrando el espacio y los animales ya no pueden pasar a pastorear”, señaló Mariano Bondoni, director general de Sanidad Vegetal y Emergencia Agraria de la provincia.

No todo lo que brilla es oro. Esta afirmación vale para la rosa mosqueta que detrás de sus atractivos colores y de sus usos medicinales y comestibles, encierra otro aspecto no tan brillante: es un gran enemigo para el ganado.

Observación in situ. Los sitios de pastaje de animales son ocupados por la especie exótica.

Bondoni sumó que además como es una especie que fue introducida “no tienen enemigos naturales”. Es por esto que la comparó con lo que pasa con la liebre europea y los castores.

Esta suma de factores hace que sea complejo su control. Ubicó que las acciones hacia la rosa mosqueta se hacen sobre la zona de precordillera y cordillera. “Donde está más complicada la situación es en Junín de los Andes, Aluminé, Loncopué, y la zona de Andacollo y Chos Malal”, precisó.

El titular de Sanidad Vegetal y Emergencia Agraria de la provincia describió que las aplicaciones de herbicidas para combatirla no se hacen en forma masiva sino “que se aplica con un operario con mochilas y lo hace planta por planta”.

La provincia provee los elementos para hacer el control, y el productor se encarga de la mano de obra. “No estamos usando glifosato”, aclaró Bondoni y dijo que los herbicidas que se utilizan “no matan el pasto porque son selectivos de hojas anchas”.

“El efecto negativo que tiene la rosa mosqueta no es visto por el poblador de la ciudad, pero afecta y mucho a la ganadería y, al ser exótica, atenta también contra las plantas nativas”, añadió.

Incluso mencionó que “en Parques Nacionales también están muy preocupados por el tema de la rosa mosqueta”. Comentó que, por ejemplo, en momentos de poco tráfico crece en las sendas que usan los turistas “y después es muy difícil sacarla”.

Otra de las acciones es dar las alertas del momento de cuando realizar las aplicaciones. “Depende del clima pero se ubica entre primavera y hasta que la planta termina de florecer”, contó. Después ya no es recomendable hacerlo porque “la planta empieza a guardar la sustancia en la fruta, y no la manda para las raíces, y la planta no se muere”.

“Se hace una sola aplicación ahora en primavera. Si la planta es de pequeña a mediana es probable que no haga falta una segunda aplicación. Si es necesaria otra aplicación porque quedó algún brote se hace en otoño, en marzo o abril, para que no rebrote en la primavera del año que viene”, explayó.

Destacó que entre los avances logrados en estos años se destaca que el productor entendió que la rosa mosqueta “es un problema”. Sumó que adoptó la estrategia de control y dejó métodos que son contraproducentes como arrancar las plantas con cadenas, o cortarlas con machetes.