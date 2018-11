Talleres que ayudan a bajar la repitencia

La repitencia y la deserción escolar son problemas que preocupan a las comunidades de muchos colegios y a los padres de los estudiantes. Pero en la Escuela Nº 64 de Allen lograron terminar con estos factores negativos. Desde 1998 realizan talleres que van de fotografía hasta panadería y los chicos se han concentrado más en sus estudios y mejorado la convivencia entre ellos.

Una de las fundadoras del proyecto, es la ex directora Armanda Barvini. “Según las estadísticas del Ministerio de Educación teníamos más de un 40% de repitencia”, detalló. Barvini contó que se pensó la posibilidad de realizar actividades no graduadas. “Cada maestro comenzó a organizar un taller. En ese momento era fotografía, panadería, cotillón, física, química. Áreas que no estaban en la escuela y la idea era que los chicos se anoten por interés”, mencionó.

La ex directiva explicó que el objetivo era el aprendizaje colaborativo. “No todos aprendemos de la misma manera, con un cuaderno y un pizarrón. En ese tiempo el taller de electricidad era como de robótica de hoy”, contó.

“Vimos que los chicos mejoraban su rendimiento escolar, no había tantas peleas entre ellos. Al que le costaba matemática se destacaba en electricidad, el otro en teatro. Cada uno iba encontrado su lugar en la escuela”.

Barvini dijo que luego de seis años de dictar los tallares lograron disminuir la repitencia escolar hasta cero. También enviaron proyectos a Nación y recibieron fondos para trabajar. “Vinieron profesores a capacitarnos”, agregó. La ex directiva destacó que los directores que siguieron al frente del colegio continuaron y mejoraron el proyecto.

Los chicos cambian dos veces al año de taller. Cada maestra piensa el proyecto que va a ofrecer y el aula que va a tomar. Un día se realiza la presentación de las actividades. Hay docentes que incluso se disfrazan para promocionarlas y que los chicos se anoten.

Antes de las vacaciones de invierno se hace una muestra y en agosto se renuevan todos los talleres. En noviembre se cierra el año con otra exposición.

Marcela Marticorena, vicedirectora del turno de la mañana contó que se enseña ecología, cocina, robótica, computación, deportes, natación y artesanías. Estas clases se dictan los jueves.