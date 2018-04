Tienen entre 5 y 10 años y le encontraron la vuelta al fútbol

Que los más chicos jueguen al fútbol sin violencia ni presiones es el objetivo que se propuso el municipio de Centenario. Para esto una de las medidas que aplicó es quitar la tabla de posiciones y de goleadores en la Liga Municipal de Fútbol Infantil Comunitario en las categorías de 5 a 10 años.

“Son cambios reglamentarios que tienden a un fútbol sin presiones, por lo tanto disminuir los niveles de violencia y de agresividad”, apuntó Nicolás Ferrer, subsecretario de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Deportes.

De esta manera cada encuentro se disputa sin un marcador visible, y sin seguir una tabla de posiciones por lo que no habrá un equipo campeón. “Como cada partido es un encuentro deportivo separado se busca que en ese momento se den las condiciones para que se juegue en igualdad de condiciones. Si un equipo fue con más chicos y el otro con menos por ahí se puede repartir los jugadores, y jugar mezclados”, señaló.

La liga que atraviesa su tercera fecha ya funciona con esta nueva disposición. En las próximas semanas se complementará con spots con mensajes positivos durante el desarrollo del evento deportivo, y se usarán banners y folletería.

“Buscan favorecer las buenas costumbres. Hablan de jugar con el otro equipo no contra el otro equipo, no insultemos, no agredamos. Sí aplaudamos , sí alentemos”, describió Ferrer sobre los mensajes que se transmitirán en las canchas y sumó que estarán colocados en las remeras de los árbitros.

Confesó que si bien es muy nueva la aplicación de este cambio “estamos viendo resultados positivos y tuvo una buena aceptación”.

Expresó que a diferencia de los más adultos observan que los menores “se divierten igual sin saber si van perdiendo o ganando. No lo motiva el resultado deportivo, sí el encontrarse con otros chicos de distintos barrios a jugar”.

Uno de los principales objetivos que se persigue es evitar que se abandone la actividad deportiva. “Si los nenes la pasaron mal y recibieron muchas presiones, hay muchas posibilidades de que se produzca una deserción temprana”, explicó. La decisión estuvo motivada por compartimientos agresivos y presiones que se vieron en las categorías de 7 a 10 años.

Ferrer dijo que el municipio trabaja de manera mixta con los más chicos y se tiende a priorizar “la participación”.