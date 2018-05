Tiró nafta a la estufa y quemó su casa en El Bolsón

Según lo reconstruido hasta el momento, el fuego “comenzó en una salamandra que estaba tratando de prender el propietario y no se percató de que aún tenía brasas. Le arrojó nafta y se produjo una explosión y derrame de combustible. No pudo contener las llamas, que tomaron contacto con el resto de la estructura de madera y ya no pudo controlar”.

“El hombre alcanzó a salir con la manga prendida fuego y una vez en el exterior logró apagarla, salvando su vida de milagro. El resto de los ocupantes logró escapar sin mayores complicaciones”, graficó Merino.

En el lugar trabajaron tres dotaciones de bomberos y policía, mientras otros servidores públicos fueron convocados en alerta al cuartel.