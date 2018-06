Trabajadora cayó en un profundo pozo en una planta de separación de residuos

Una mujer sufrió graves heridas en un confuso accidente ocurrido en las instalaciones de la planta de separación de residuos.

El subsecretario de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, Alfredo Muñoz, expresó al portal Realidad Sanmartinense lo que sucedió esta mañana. El funcionario dijo que la mujer “cayó en un pozo de la tolva de ingresos de residuos que hay en la planta Sirve”. Se trata de un pozo de aproximadamente tres metros de altura.

“La caída originó que la mujer debiera ser asistida por personal médico del Hospital Ramón Carrillo, ya que presentaba en un primer momento un traumatismo de cráneo severo. Se estaba evaluando la derivación a Neuquén”, dijo Muñoz.

La operaria integra un grupo trabajadoras que se dedican al barrido de calles. Durante los días de lluvia, prestaron tareas en el reordenamiento en la planta.

“El lugar no estaba señalizado, porque normalmente no está abierto. Se abrió para realizar una limpieza y al no conocer, terminó cayendo”, finalizó Muñoz