Tras el impacto de la baja, apuestan a una temporada invernal similar a la del año pasado en Río Negro

Luego de atravesar una profunda temporada baja como no se vivía desde la pandemia, Río Negro apuesta a una temporada invernal con números de ocupación similares a los del año pasado. El lanzamiento se llevó a cabo el martes por la tarde en el hotel Huinid Obelisco, en Buenos Aires, con la presencia del secretario de Turismo de Nación, Daniel Scioli.

La provincia presentó la ruta gastronómica del mar a la cordillera, con vinos del Alto Valle y cervezas y gin de Bariloche mientras los operadores promocionaban los productos turísticos para la temporada.

El secretario de Turismo de Río Negro, Marcos Barberis, destacó los buenos niveles de reserva para julio en Bariloche. «Hablamos de 170 frecuencias semanales de diferentes líneas aéreas, con alrededor de 170 mil pasajeros. A un mes de la temporada, los niveles de ocupación de los vuelos de Brasil rondan el 85% y, el 70% el resto de los vuelos«, resumió el funcionario provincial.

Luego del acto de lanzamiento, Néstor Denoya, presidente de la Cámara de Turismo en Bariloche, resaltó que más allá de las previsiones en el verano, «la baja resultó más profunda de lo que esperábamos». «Si bien para julio tenemos una ocupación alta, todavía hay lugares disponibles por todos lados. Estamos preocupados por agosto y septiembre. Es cierto que son meses que siempre resultan una incertidumbre, pero estamos en un contexto recesivo de la clase media, con un nivel de aumentos dispuestos muy grande», reconoció el empresario.

Durante el lanzamiento de la temporada, Scioli instó a «hacer un esfuerzo para ajustar las tarifas» a fin de ser un destino competitivo y se refirió especialmente a Catedral Alta Patagonia. Ya había hecho un llamado de atención a la empresa en su última visita a la ciudad.

«Soy un fanático de Bariloche de toda la vida. Y hoy tengo la satisfacción de ver una gran inversión que garantiza la temporada más larga de la historia, con máquinas que fabrican nieve y medios de elevación que no tienen nada que envidiarle a ningún centro de esquí del mundo. Eso da la previsibildiad que demanda un esquiador: ¿habrá nieve o no?», comenzó diciendo el funcionario nacional desde un atril ante la mirada atenda del intendente de Bariloche, Walter Cortés, y el secretario de Turismo, Sergio Herrero.

Pero fue muy crítico con los valores de los pases de esquí. «Quiero pedir a los empresarios la mayor responsabilidad social. No quiero ver que nuevamente se genere un aumento en los pases al cerro en vísperas del comienzo de la temporada. Porque las familias ya organizaron su presupuesto. Ya me había quejado cuando el pase estaba a 115 mil; ahora escucho 160 mil pesos y digo no. Entiendo que hay una inversión muy grande, pero también entendamos lo que está pasando en el país».

«¿Preocupa el incremento de las tarifas en Bariloche y que esto ahuyente al turismo nacional?», preguntó este diario. «No tengo todas las respuestas. Esto se va a conocer cuando la temporada pase. El año pasado, las tarifas eran altas y fue una temporada de locos. No entraba ni un alfiler. Son otros destinos turísticos los que dicen que estamos caros, pero hay números a la par de Catedral. El pase en Chapelco, por ejemplo, cuesta 90 mil pesos. Si yo no fuera de acá, pagaría 115 mil para ir a Catedral, sin dudarlo», respondió Denoya.

Caída del turismo extranjero

Según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), la cantidad de turistas extranjeros que visitaron Argentina en abril cayó un 23,4% en relación al mismo mes del año anterior.

El turismo receptivo provino principalmente de Brasil, con 21,5%; Uruguay, con 16,0% y Europa, con 14,6%. Los países limítrofes aportaron el 60,2% de los turistas.

Otro dato es que el 50,7% de los turistas no residentes desembarcó en Argentina vía aérea; el 36,9% utilizó la vía terrestre y el 12,4% restante llegó por vía marítima.

«Abril siempre es un mes difícil. Y en esta oportunidad, la caída del turismo extranjero obedece a la cuestión cambiaria. El grueso proviene de países limítrofes que evalúa hacer escapadas todos los meses. En Bariloche, por ejemplo, es notable la baja del turismo chileno«, señaló Barberis.

Sin embargo, llama la atención la fuerte presencia de brasileños en Bariloche en lo que va de junio. Al respecto, Denoya consideró que «fue importante el nevadón que cayó 20 días atrás. Eso reactivó mucho. Y mañana le damos la bienvenida a los egresados que empiezan a llegar. Esperamos alrededor de 100 mil argentinos. El mercado estaba en franco aumento, pero ahora no sabemos qué puede pasar y cuántos finalmente vendrán. Iremos viendo sobre la marcha».