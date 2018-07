Senillosa proyecta su futuro con obras

Para celebrar el 67° aniversario de Senillosa, el intendente, Hugo Moenne Loccoz , su equipo, y el gobernador Omar Gutiérrez guiarán el recorrido a través de un pretensioso programa de realizaciones que apuestan a la cultura y el turismo.

Este incluye la presentación de obras, terminadas y en ejecución, para satisfacer la creciente demanda de servicios públicos. Pasando por el apoyo a emprendimientos de producción agrícola y artesanales, a microemprendimientos productivos, turísticos y comerciales cuyas posibilidades se abren en base a la construcción de la multitrocha en ejecución.

El intendente destacó que en los siete años de su gestión se han realizado obras “muy importantes para los vecinos de Senillosa”. Mencionó, entre las más destacadas, el Paseo Costero inaugurado el año pasado sobre el río Limay, la colocación de asfalto en seis cuadras sobre la avenida San Martín, y la planta de tratamiento de líquidos y efluentes cloacales. Esta última finalizada pero aún sin inaugurar porque decidieron ampliarla “para que el 100% de los barrios de la ciudad tengan las tan ansiadas y necesarias cloacas”.

Según Moenne, la ciudad busca impulsar el turismo para atraer visitantes y a su vez “recuperar los valores históricos y culturales del país”.

“Queremos dejar de ser la ciudad de paso a los grandes centros turísticos”, indicó el funcionario.

Para ello implementaron la construcción de la réplica de la Casa de Tucumán, un proyecto que hoy está en su primera etapa con sus respectivos constituyentes en tamaño real. Todo dentro de un “Paseo Cultural” a la vera de las vías del ferrocarril que también buscará incluir figuras célebres de la historia argentina.

Además, tienen previsto construir la futura Casa de la Cultura que se instalará en la antigua estación y boletería de trenes.

En cuanto a la relación que tiene con los vecinos de la ciudad, Moenne dijo que recientemente decidió utilizar “mucho” las redes sociales para dar a conocer las acciones de l gobierno.

“He notado cómo a la gente le interesa lo que se hace y el continuo apoyo que me dan. Sabemos que falta mucho por hacer, y saber que están conformes con lo actuado me da más fuerzas para seguir haciendo y proyectar a futuro, aunque yo ya no esté en el gobierno”, afirmó.

Luego del traslado de la U9, que fue muy resistido por parte de los vecinos, la única complejidad que el intendente vislumbró fue la “necesidad imperiosa de incluir más viviendas y comercios”. Porque dinamizó la economía comercial y la demanda de alquileres, dado que muchas de las personas que trabajan en la instalación buscan mudarse a la ciudad.